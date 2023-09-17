معروف وأمين عمر بخير.. بيريرا يرفض التعليق على أزمة مستحقات الحكام

رفض البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، الحديث عن مستحقات الحكام المتأخرة عن الموسم الماضي.

ولم يتطرق بيريرا خلال المؤتمر الصحفي إلى أزمة مستحقات الحكام المالية المتأخرة لدى اتحاد الكرة.

وقال بيريرا: “أمين عمر ومحمد معروف في حالة صحية جيدة، وتم الاطمئنان عليهم خلال الزلزال الذي أقيم بالمغرب”.

وعن أزمة محمد عادل الحكم الدولي، قال بيريرا: “سيتواجد الحكم الدولي في القائمة الدولية ولا توجد نية للإطاحة به بغض النظر عن تعديه السن القانونية”.

واستطرد بيريرا: “محمد عادل ضمن أفضل الحكام في مصر، وسوف يتم الاعتماد عليه في الفترة القادمة”.

وتحدث البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، في اتحاد الكرة عن استعدادات اللجنة الرئيسية للموسم الجديد في الدوري الممتاز المقرر انطلاقه غدا، الاثنين.

وقال البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، عبر المؤتمر الصحفي: “بدأنا مناقشة قوانين جديدة خاصة بلجنة الحكام، وأقيمت دورة تأهيلية لمراقبين الحكام موخرا وجري اختيار 48 مراقبا جديدا”.

وأضاف بيريرا: “اخترنا 36 حكمًا إضافة إلى 7 حكام دوليين و52 حكما مساعدا، في دوري الموسم الجديد”.

واستطرد: “الإعلان عن قائمة محددة للحكام أمر طبيعي مثلما يقوم كل فريق بتحديد قائمته في الموسم”.

وأكد البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، أنه يبذل قصاري جهده من أجل تطوير منظومة التحكيم في مصر منذ وصوله خلال الشهور الماضية.

وقال رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة عبر المؤتمر الصحفي: “وصلت مصر من ستة أشهر وأعمل 7 أيام في الأسبوع لكوني محترفا وأحب عملي”.

وتابع: “وعدت المصريين بتطوير التحكيم وسأبذل قصارى جهدي من أجل ذلك”.

اجتماع بيريرا ومديري الكرة في أندية الدوري

وعقد البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، اجتماعا صباح اليوم مع مديري الكرة والإداريين بأندية الدوري الممتاز في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق غدا، الاثنين.



بيريرا

شهد الاجتماع بين بيريرا ومديري الكرة والإداريين في أندية الدوري الممتاز التأكيد على الاحترام المتبادل بين لجنة الحكام وجميع الأندية.

بيريرا

وأكد بيريرا ضرورة التعاون لخروج الموسم الجديد بصورة جيدة مع تطبيق اللوائح على الجميع.

مؤتمر صحفي للبرتغالي بيريرا

ويعقد اليوم البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة، مؤتمرا صحفيا للحديث عن أزمة تصنيف الحكام والتحديات التي تواجه قضاة الملاعب فى الدوري الجديد.