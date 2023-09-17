حارس الزمالك ينتقل الى صفوف الترسانة

انتقل عمر أسامه عبد الكريم حارس مرمي نادي الزمالك مواليد 2002 ومنتخب الشباب السابق الي صفوف الفريق الأول بنادي الترسانة.

يذكر أن عمر أسامة عبد الكريم الذي يبلغ من العمر 21 عام انتقل لصفوف نادي الترسانة في صفقة انتقال حر، بعد اثبات تواجده مع الفريق.

ويأتى التعاقد مع عمر أسامة عبد الكريم بناءا على رغبة الجهاز الفنى لفريق الترسانة فى تدعيم مركز حراسة المرمى، استعدادا للموسم الجديد.

ويشارك الترسانة في مجموعة الصعيد ضمن دوري القسم الثاني ب.

ويستهل الشواكيش مشواره بلقاء مركز شباب طامية في الجولة الأولى من المسابقة.