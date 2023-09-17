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رئيس التحرير
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مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

الكاف و الاهلي
الكاف و الاهلي

أثارت مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي، جدلاً كبيراً بسبب إلغاء هدف لاعب الأهلي محمود كهربا وركلة الجزاء، وذلك على يد الحكم الجابوني بيير جيسلان. وفيما يبدو أن الجماهير ولاعبي الأهلي غضبوا من هذا القرار، أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة أن هذا القرار كان صحيحاً ويتوافق مع اللوائح.

 

 

وعلق مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، على مستوى الحكم الجابوني الذي أدار مباراة الأهلي واتحاد العاصمة، أمس الجمعة، في السوبر الأفريقي، على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

 

وقال المصدر أن الحكم خلال الشوط الأول كان جيدا، باستثناء كرة سقوط كهربا، فكان لا بد من العودة لتقنية الفيديو؛ لأنها لقطة مشابهة للكرة التي احتسبها الحكم لصالح اتحاد العاصمة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

 

المصدر: كرة ضربة الجزاء احتكاك طبيعي من مروان عطية

 

وأكد: «كرة اتحاد العاصمة لا يوجد ركلة جزاء بها؛ لأنها احتكاك طبيعي جدا بين اللاعبين على كرة كانت بينهما، والحكم نفسه أمر باستمرار اللعب، وحكم الفار هو من اخطأ ومنح الحكم زاوية جعلته يشك في قراره، وأظهرت أن هناك ركلة جزاء، لكن هناك زاوية أخرى تؤكد أن الكرة لا يوجد بها شيء».

 

قرار إلغاء الهدف

وفي مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة، تم إلغاء هدف لاعب الأهلي محمود كهربا بعد أن سدد الكرة في الشباك. وذلك بدعوى وجود خطأ على لاعب الأهلي في اللعب، حيث كان يعتقد البعض أن القرار كان غير صحيح.

 

تأكيد جهاد جريشة

جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، قام بتوضيح أسباب صحة قرار إلغاء الهدف. وأوضح جريشة أن الكرة كانت تحت سيطرة حارس مرمى اتحاد العاصمة، وأن محمود كهربا دخل في تدخل غير قانوني للوصول إلى الكرة. وبناءً على هذا التحليل، كان قرار الحكم صحيحًا ومتوافقًا مع القوانين.
 

تقديم شكوى ضد الحكم الجابوني

في سياق متصل، يدرس النادي الأهلي تقديم شكوى إلي “الكاف” ضد الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو . وتأتي هذه الخطوة بعد تحكيمه لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي، التي انتهت بفوز العاصمة الجزائري بهدف نظيف. وتم التحامل على الحكم بعدم احتسابه لركلة جزاء واضحة للاعب كهربا.

 

استياء النادي الأهلي

ويعبر النادي الأهلي عن استيائه من أداء الحكم الجابوني ويروج لفكرة تقديم شكوى رسمية ضده. ووفقًا لمصادر داخل النادي، كان أداء الحكم غير مقبول ولا يتوافق مع مستوى المباراة. كما أنهم يشككون في اختيار الحكم الجابوني لهذه المباراة.

 

رد فعل الأهلي وتعليقات مارسيل كولر

وتسبب هذا القرار في غضب الجماهير وبعض لاعبي الأهلي، وأظهر المدرب السويسري مارسيل كولر استياءه من إهدار الفرص في المباراة. وعبر كولر عن نيته في التدخل بقوة لمعالجة مشكلة إهدار الفرص والاستهتار بالمنافس.

 

نهاية الشوط الأول وتقدم اتحاد العاصمة

تمكن اتحاد العاصمة الجزائري من تسجيل هدف واحد من ركلة جزاء في الدقيقة 43، وهذا جاء على الرغم من سيطرة الأهلي على معظم فترات الشوط الأول. وبهذا الهدف، انتهى الشوط الأول بتقدم اتحاد العاصمة.

 

الاستفادة من الأخطاء والتعلم

ويبدو أن الأهلي سيحتاج إلى استفادة من هذه الخسارة وتعلم الدروس منها. وعلى الرغم من الهزيمة في كأس السوبر الأفريقي، إلا أن الفريق مازال لديه العديد من البطولات والتحديات أمامه في المستقبل.

 

ورغم الجدل الذي أثاره قرار إلغاء هدف كهربا، إلا أن تأكيد جهاد جريشة على صحة هذا القرار يضع النقاط على الحروف. على الأهلي أن يستفيد من هذه الخسارة ويتعلم منها لتحقيق النجاح في المباريات القادمة.

الأهلى اتحاد العاصمة كأس السوبر الأفريقي كهربا ركلة الجزاء الحكم

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