مصرع صبى تعرض لصعق كهربائى بإحدى قرى الدقهلية

لقي صبى صغير مصرعه اثر تعرضه لصعق كهربائي باحدى قرى محافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهليه اخطارا من مركز السنبلاوين بورود بلاغ لشرطه النجده بالعثور على صغير تعرض لصعق كهربائي.

انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه يتبين ان الصغير يدعى احمد هشام ١٢ عاما مقيم عزبه صقر التابعه لمركز السنبلاوين اثر تعرضه لصعق كهربائي اثر قيامه بايصال احد الاسلاك الكهربائيه وتم صعقه على الفو ولقي مصرعه .

تم نقله الى مستشفى السنبلاوين وجارتحويله الى مستشفى المنصوره الدولي وجاري تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابه العامه.

