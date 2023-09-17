روسيا «تطحن» آخر احتياطيات للقوات الأوكرانية.. وتحذير أمريكي عاجل بشأن الحرب

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الروسي يقوم بطحن آخر احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرية رابوتين، في منطقة زابوريجيا.

وأضاف “ريتر”: "الحقيقة هي أن القوات الأوكرانية يتم تدميرها.. بينما نتحدث، تدور معركة بالقرب من قرية رابوتين الصغيرة في منطقة زابوريجيا، والتي أصبحت نقطة البداية والنهاية للهجوم المضاد الأوكراني، لقد ألقوا كل ما لديهم هناك، لكن الروس أظهروا أنهم قادرون على هزيمتهم”.

وأوضح أن “كييف ستبقى قريبا بدون جيش جاهز للقتال، وهذا سيضع حدا للمكون العسكري للدولة الأوكرانية”.

وأضاف ريتر، أن “العمليات الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في زابوريجيا، وهناك ستنتهي بهزيمتهم”.

وفي وقت سابق، قال “ريتر”، إن روسيا ستهزم الولايات المتحدة دون أي جهد لأنها ستدمر نفسها.

وحذر ريتر، عبر منصة “إكس”، من أن "روسيا ستفوز افتراضيا، أي أنها لا تحاول حتى الفوز… سنخسر ببساطة".

وأضاف: “يعيش الأمريكيون الآن في المدينة الفاضلة، ولا يدركون الوضع الحقيقي للأمور”، مؤكدا أنه “إذا لم تغير الولايات المتحدة مسارها؛ فسيكون مصيرها الفشل، وستفوز روسيا”.