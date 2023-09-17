محمد الكيلاني: قرارات الرئيس السيسي تتناغم مع الفئات المستهدفة

قال محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي اتخذها بالأمس جاءت فى توقيت مناسب للغاية، وقرارت متنوعة تخدم فئات عديدة.

وأضاف “الكيلانى”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن قرارات الرئيس السيسى تتناغم مع الفئات المستهدفة وتلمس الجانب الإيجابي أيضاً في مستويات دخول الأفراد.

وأكد الخبير الاقتصادي، القرارات تعطي نوعا من التحفيز الكبير لبعض القطاعات المستهدفة وأهمها المزارعين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تمر بها دول العالم.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بما يلي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- إطلاق البنك الزراعى المصرى، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.