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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مفيدة للمفاصل وتخلص من التوتر وتقوي المناعة.. مزايا مذهلة لعشبة العبعب

عشبة العبعب لها فوائد
عشبة العبعب لها فوائد عديدة للانسان

 


تعتبر عشبة العبعب ،  من الأعشاب التي تستخدم في الطب البديل بسبب فوائدها الصحية العديدة، وتصنف ضمن فئة أعشاب التي تساعد الجسم في التخلص من التوتر، كما أنها تقوي عضلات القلب وتمنع تراكم الدهون في الأوعية الدموية، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية المفاجئة، وتمنع التجلطات الدموية. 

لذا فإن عشبة العبعب مفيدة للمفاصل وتستعيد الرشاقة والتخلص من التوتر وتقوي المناعة.

وهي تساعد الجسم في التخلص من التوتر، كما تساعد في خسارة الوزن واستعادة الرشاقة، وتقوية جهاز المناعة ، كما تستخدم لعلاج مشاكل الجهاز العصبي .

 

 

صحة العظام:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والاعشاب البرية،أن عشبة العبعب تستخدم فى تحسين صحة العظام وتقليل الألم وتعالج مرض التهاب المفاصل،  كما أنها تقلل من مخاطر كسور العظام، وتحافظ على توازن الجسم بشكل عام، وأيضًا تزيد من كتلة العظام والعضلات، وتساعد في علاج هشاشة العظام

وتعمل الخصائص  الموجودة بالعشبة على مساعدة العقل في التخلص من الأفكار المضطربة، وبالتالي تقلل من الإرهاق الذهني وتعمل على تحسين النوم. 

كما تمتاز عشبة العبعب بخصائص ذات قيمة عالية والتي تعمل بدورها على تحسين قدرة الجسم على تحمل الأمراض. كما أنها تقلل من الضعف والإرهاق وتعيد إلى الجسم حيويته. 

وتعمل عشبة العبعب كمنشط جنسي طبيعي لدى الرجال،  فهي تحفز الهرمونات لزيادة الرغبة الجنسية، أيضًا تعمل على زيادة أعداد الحيوانات المنوية وإنتاج المزيد من هرمونات الذكورة . 

  وتحافظ عشبة العبعب ، على مستويات الهرمون في الدم ، وتعمل على تقوية الأعضاء التناسلية الأنثوية، أيضًا تعزز من نضوج البويضات .

 

 


مرض السكري :
 

وتتعمل  العشبة على تحفيز إنتاج الأنسولين من خلايا البنكرياس. كما أنها تساعد على تقليل تكسير النشا وتحويله إلى جلوكوز، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم. 

كما تعمل على تنشط البنكرياس وتخفيف من مشاكل القولون ، وتقلل التوتر و الاكتئاب وتخفض الكوليسترول .

وتتميز عشبة العبعب  "الاشواجندا" بخصائص قوية مضادة للالتهاب، هذا يجعلها الخيار الأمثل في تخفيف الألم والالتهاب ،بالإضافة إلى ذلك فهي فعالة أيضًا في علاج أنواع الالتهاب المختلفة .

 



فوائد العشبة للبشرة :

نظرًا لخصائصها المضادة للأكسدة فهي تستخدم في علاج أضرار الجذور الحرة الناتجة عن أشعة الشمس. كما أنها تساعد في مكافحة الشيخوخة، ومقاومة للتجاعيد، كما تحد من ظهور البقع الداكنة والهالات السوداء، وأيضًا تقلل من ظهور حب الشباب، وبالتالي فهي تمنحك بشرة ناعمة ونضرة. 

لعشبة العبعب أو  الاشواجندا فوائد لصحة الشعر حيث يعتبر التوتر أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر، واستخدام زيت الاشواجندا يعالج قشرة والتهابات فروة الرأس.


كما تعمل على زيادة كتلة العضلات وقوتها.، والتقليل من خطر الإصابة بالالتهابات.  وخفض مستوى الكولسترول المرتفع والدهون الثلاثية. 
 

كما تعمل على تعزيز صحة الدماغ والذاكرة.  والقدرة على محاربة العدوى الناتجة عن الفيروسات أو البكتيريا،  وتقوية الجهاز المناعي وتعزيز وظائف في الجسم، ومن الممكن اعتمادها كعلاج لبعض حالات الاكتئاب بعد استشارة الطبيب المختص.

 

 تعمل العشبة على التئام الجروح.، وتزيد من كتلة العضلات وقوتها. أيضًا تساعد على تقليل التورم والألم.، كما أنها تنشط الذاكرة.، و تزيد من صحة الجهاز التناسلي للإناث والذكور. ، وتستخدم في علاج العدوى الفيروسية.، تعالج ايصا أعراض البرد والحمى. 


 

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العبعب المناعة الرشاقة التوتر المفاصل

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