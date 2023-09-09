زيت الشمر يوخر الشيخوخة ويطهر الجسم من السموم وينقص الوزن ويعالج مغص الأطفال

يحتوي زيت الشمر على فيتامين "ج" والماغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد، وبسبب هذه المكونات الفريدة ،يتم استخدامه على نطاق واسع، لتعزيز صحة الجهاز التنفسي والهضمي وكذلك لإنقاص الوزن، بالإضافة إلى دوره في علاج الشعر المتساقط، وترطيب البشرة.

ويتميز الشمر بوجود العديد من الخواص والمميزات التي جعلت له الأهمية الكبيرة، فهو غنيٌ بالفيتامينات والمعادن والزيوت الطيارة.



كما زيت الشمر يحتوي على نسب عالية من فيتامين ج المعروف بأنه أحد مضادات الأكسدة القوية والفعالة، والتي تساعد على الوقاية من علامات الشيخوخة المبكرة، وخاصةً بشيخوخة الجلد.

ولذا فإن زيت الشمر يخفف مرض الرضع ويخلص من سموم الحشرات وينقص الوزن.

وزيت الشمر ، له خصائص معقمة تستخدم في الطب الشعبي لبعض الحضارات لعلاج الجروح وتعقيمها، وكذلك التخلص من سموم الحشرات واللدغات، خاصة وضع هذا الزيت على مكان الإصابة.

مغص الرضع:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والاعشاب البرية، أن الشمر يقي من مغص الاطفال الرضع ..حيث وجدت بعض الدراسات أن زيت الشمر العطري قد يساعد وبشكل كبير على تخفيف مغص الرضع المزعج ، وقد تكون الطريقة المثلى لذلك هي قيام الأم المرضعة بتناول منقوع الشمر الساخن.

كما يعمل زيت الشمر على تحفيز الطمث، مما قد يسهم في مقاومة مشكلات مثل: احتباس الطمث، وعدم انتظام الطمث. ، تخفيف حدة الأعراض المرافقة للطمث، مثل: الصداع، والدوار، وألم البطن، والتقلبات المزاجية. ،كما قد يسهم زيت الشمر في مقاومة الانقطاع المبكر للطمث.

ويساعد الشمر في علاج حالات المغص عند الأطفال خاصةً الرضع وحديثي الولادة.، و الشمر الأخضر مفيدٌ للمرأة المرضع، إذ يعمل على زيادة ووفرة حليبها.

ويعمل الشمر علي تنشيط وتقوية مناعة جسم الإنسان، وهو مفيدٌ لصحة العيون وسلامة البصر حيث يحميها من الالتهابات.ويساعد الشمر في علاج الأنيميا أو ما يعرف بمرض فقر الدم بسبب وجود عنصر الحديد.

كما يقي من أمراض الرشح والإنفلونزا ونزلات البرد ، ويساعد الشمر على التخلص من البلغم واحتقان الحلق والمجاري التنفسية وإزالة أعراض الكحة والتهابات الحلق.



كما يساعد الشمر على إدرار البول، الأمر الذي يؤدي إلى تخليص جسم الإنسان من السموم والفضلات التي تسبب مختلف الأمراض للإنسان.



ويعمل ذلك على تقوية الدم وزيادة الصحة والنشاط،و تليين الأمعاء وتسهيل الهضم عند الإنسان.،و يعمل على تقوية مناعة جسم الإنسان، تنشيط القدرات الذهنية والعقلية والمعرفية، حيث يعمل على توصيل الأكسجين إلى المخ بشكلٍ فعال.،

إنقاص الوزن:

ويدخل الشمر في العديد من الحميات والأنظمة الغذائية التي يتبعها الأشخاص الذين يعانون من مشكلة زيادة الوزن بشكلٍ مفرطٍ وكبير. فهو يساعد على التخسيس وإنقاص الوزن.

والشمر غني بالألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل كبير ليس للهضم وخسارة الوزن فقط، بل لخفض فرص الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب، والإمساك .



ويساعد الشمر على تنظيف الأمعاء، وتسهيل حركتها وبالتالي منع حدوث الإمساك.، لذا فإن الشمر يسهل عمليّة الهضم،و يزيل رائحة الفم الكريهة، لاحتوائه على مواد محفزة للمعدة على إفراز مواد هاضمة، فتقلّ الالتهابات فيها، إضافة إلى مساعدته بامتصاص المواد الغذائيّة بطريقة أفضل، و من الجيّد مضغه بعد تناول الطعام، فهو يخلّص الجسم من غازات البطن والانتفاخا



والشمر الأخضر مفيدٌ للبشرة حيث يعمل على تأخير ظهور التجاعيد على الوجه، بسبب غنى الشمر الأخضر بالمواد المضادة للأكسدة.، كما يسهيل الهضم والتخلص من مشاكل عسر الهضم واضطرابات الجهاز الهضمي، كانتفاخ البطن على سبيل المثال.

الرغبة الجنسية :

و يقلل الشمر من التوتر وتهدأة الأعصاب والعمل على استرخاء العضلات. كما ان وجود البوتاسيوم والذي يحتاجه الجسم يعمل على خفض ضغط الدم خاصةً عند الحالات التي تعاني من ارتفاع ضغط الدم.. حيث يساعد الشمر على خفض ضغط الدم وتخفيف أي التهابات أو تهيج حاصل في الأوعية الدموية في الجسم، وذلك بسبب وجود

كمة يساعد على تعزيز الرغبة الجنسية من الممكن استعمال البسباس لتعزيز الرغبة الجنسية وزيادتها، إذ إنه يحتوي على تركيبة من المواد الكيميائية التي قد تؤثر بشكل إيجابي على الرغبة الجنسية.



والشمر غنيٌ بالفيتامينات والمعادن والزيوت الطيارة، فهو يساعد على تنظيف الأمعاء، وتسهيل حركتها وبالتالي منع حدوث الإمساك.، لذا فإنه يسهل عمليّة الهضم.

ويزيل الشمر رائحة الفم الكريهة، لاحتوائه على مواد محفزة للمعدة على إفراز مواد هاضمة، تساعد على امتصاص المواد الغذائيّة بطريقة أفضل، ويمكن مضغ نبات الشمر بعد تناول الطعام،فهو يخلّص الجسم من غازات البطن والانتفاخات.



ويساعد الشمر على خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم. وبشكل عام فإن أي حمية غذائية غنية بالألياف الغذائية تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية

كما يعمل الشمر على تخفيف أعراض وآلام الطمث.، وتقوية العظام، وتخفيف الأعراض المرافقة لفترة انقطاع الطمث.، وكبح الشهية وتخفيف الوزن.، ويعمل كذلك على تحسين الصحة النفسية وصحة الدماغ.

كما يعمل زيت الشمر على تقوية الشعر من جذوره وحتى أطرافه ومنع تساقطه وتقويته، و الوقاية من نمو الخلايا السرطانية في جسم الإنسان وانتشارها.



