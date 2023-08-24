10 أطعمة تنظف الكبد من السموم

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، قائمة القوائم للأطعمةالتي تساهم في تنظيف الكبد من السموم.





1 . الثوم





حتى كمية صغيرة من الثوم لديها القدرة على تنشيط انزيمات الكبد التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم. توجد في الثوم كميات كبيرة من الأليسين والسيلينيوم، اثنين من المواد الطبيعية التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم.





2 . جريب فروت





توجد في الجريب فروت كمية كبيرة من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على عملية تنظيف السموم الطبيعية في الكبد. كوبصغير من عصير الجريب فروت الطازج يساعد الكبد في عمله الهام وينظف الجسم من المواد الكيميائية وغيرها من السموم.





3 . البنجر والجزر





كلاهما يحتوي على كميات كبيرة جدا من البيتا كاروتين والفلافونيوئيدات، ومركبات طبيعية فعالة بشكل خاص لتحسين وظائف الكبد.





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4 . الشاي الأخضر





الشاي الأخضر هو محبوب الكبد حيث أنه يحتوي على سلسلة طويلة من المواد المضادة للأكسدة التي تساعد في تحلل السموم في الكبد. علاوة على ذلك فللشاي الأخضر العديد من الخصائص الطبية الأخرى التي تسهم في صحة الجسم (والنفس).





5 . الخضار ذات الأوراق الخضراء





الخضار الخضراء هي حليف قوي للكبد. يمكن تناولها نيئة، مطبوخة أو كعصير. لهذه الخضار قدرة عالية على امتصاص السموم البيئية منمجرى الدم. فهي توفر حماية جيدة ضد المعادن الثقيلة، المواد الكيميائية والمبيدات التي تصل الى الجسم من الطعام أو الشراب الذينستهلكه. السبانخ والجرجير تتميز بشكل خاص في تشجيع تدفق الصفراء التي تعمل على إزالة الفضلات الموجودة في الدم وتمنع بذلكوصولها إلى أعضاء الجسم المختلفة.





6 . الأفوكادو





الأفوكادو يساعد الجسم على إنتاج الجلوتاثيون، الضروري لنشاط الكبد في عملية تنظيف الجسم من السموم. وتشير الدراسات التيأجريت مؤخرا الى تحسن في وظائف الكبد لدى أولئك الذين يأكلون الأفوكادو بشكل منتظم.





7 . التفاح





يوجد في التفاح مستويات عالية من البكتين، مركب كيميائي ضروري للجسم لتنقية وتنظيف الكبد من السموم. وبذلك فإنه يساعد الكبد فيعمله.





8 . زيت الزيتون





للزيوت العضوية مثل زيت بذور الكتان وبالأخص زيت الزيتون القدرة على امتصاص السموم الضارة من الجسم، ولكن يجب استهلاكهابالاعتدال. امتصاص السموم عن طريق الزيوت يسهل على الكبد، والذي هو أيضا دهني بتكوينه.





9 . الحبوب الكاملة





الحبوب مثل الأرز البني، غنية بفيتامين B وتحسن التمثيل الغذائي الكامل للدهون في الجسم وتساعد الكبد. حاولوا تجنب الأطعمة التيتعتمد بالأساس على الطحين الأبيض وأكثروا من البدائل المكونه من الحبوب الكاملة.





10 . الخضراوات من العائلة الصليبية





تناول الخضار من عائلة الخضار الصليبية، فمنفوائد البروكلي والقرنبيط الهندباء انهما يحويان مواد تزيد من كمية الجلاكوسينولات فيجسمكم، وهذه المواد تساعد الكبد في عملية إنتاج الانزيمات الضرورية لعمله.





11 . الليمون





يوجد في الليمون كميات كبيرة جدا من فيتامين C الذي يساعد الجسم على تحليل المواد السامة وتحويلها الى مواد تذوب في الماء. شربعصير الليمون الطازج ينصح بشدة.





12. الجوز الملكي Juglans regia





يوجد في الجوز مستويات عالية من الأحماض الأمينية التي تساعد في عملية تنظيف الكبد من السموم . في الجوز أيضا مستويات عاليةمن الجلوتاثيون والأوميغا 33 التي تنقي الكبد. احرصوا على مضغ الجوز جيدا قبل البلع - وبذلك فإن الجسم يمتص المواد اللازمة لهبشكل أسهل.





13 . الملفوف





تماما مثل البروكلي والقرنبيط، فان أكل الملفوفيساعد على تنشيط الانزيمات في الكبد التي لها دورا حاسما في طرد السموم من الجسم. حاولوا أكل أكبر قدر من، سلطة الملفوف، الملفوف المخلل وحساء الملفوف.





14 . الكركم





أحد التوابل المفضلة على الكبد. حاولوا إضافة الكركم إلى شوربة العدس في المرة المقبلة ... من فوائد الكركم للكبد انه يساعد على تحليلالمواد المختلفة التي تعتبر مسرطنة.





علاج تنظيف الكبد من السموم:





تناول الأطعمة المذكورة أعلاه هي وسيلة رائعة للحفاظ على الكبد السليم. ومع ذلك، الحصول على أفضل النتائج يكون بواسطة علاج تنظيفالكبد من السموم، الذي يوصى بإجرائه مرتين في العام لإزالة مختلف المواد الغريبة التي قد تكون محجوزة في الكبد.