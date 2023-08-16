الخبيزة.. نبات يؤخر الشيخوخة ومضاد للالتهابات وعلاج نزلات البرد

يحتوي نبات الخبيثة على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تلعب دورا هاما في الوقاية من العديد من الأمراض الخطيرة في مقدمتها السرطان، فضلا عن مكافحة الشيخوخة المبكرة ومنع تكون التجاعيد والحفاظ على شباب البشرة الدائم.

وتعد نبتة الخبيزة مفيدة في محاربة الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي ،للتخلص من البلغم، وتعمل على إرخاء الحنجرة.، لذا فإن الخبيزة تستخدم كمهدىء ومضادة للالتهابات و تأخير الشيخوخة ونزلات البرد والسعال.

لذا فإن الخبيزة تؤخر الشيخوخة ومضادة للالتهابات وعلاج نزلات البرد واكساب نعومة للبشرة .

كما تعد الخبيزة مضادة للالتهاب ، فهي لا تستخدم على الجروح فقط، بل يساعد استخدام الصمغ الخاص فيها على تقليل خطر إصابة المنطقة بالالتهاب ، لوجود خصائص مضادة للالتهاب والتورم.

وكشفت الأبحاث الطبية في الآونة الأخيرة فوائد ابخبيزة المتعددة في مجال التجميل، خاصة فيما يتعلق بتغذية بصيلات الشعر وإكساب البشرة والجلد النعومة المطلوبة

تحتوي على مواد صمغية بنسبة 5 في المائة وتتكون من جزيئات السكر، مثل الجالاكتوز والجلوكوز وحمض الجلوكورونيك. كما أنها تحتوي على مركبات الفلافونويد في شكل كبريتات بكميات أقل. وتحتوي الأزهار تقريباً على نفس القدر من الصمغ في تركيبة مماثلة لتكوين الأوراق.

مقاومة الإلتهابات:



وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات الطبية والعطرية، أن الخبيزة تساعد في مقاومة الإلتهابات التي تصيب الأمعاء ،و علاج التهابات اللثة والأسنان .، وتعمل الخبيزة كمضاد للالتهابات وتساعد في علاج لدغات الحشرات والطفح الجلدي .

كما يساعد منقوع الخبيرة في إزالة حصوات الكلى و تساعد في تسهيل عملية الهضم لإحتوائها علي الإلياف .، و التخلص من الامساك المزمن .

و تعمل كذلك على مقاومة التجاعيد وتغذي البشرة وتدخل في صنع مستحضرات التجميل .،وتساعد في التخلص من قشرة الشعر.

حيث تحتوي الخبيزه على خصائص تساعد في تحفيز انتاج الكولاجين في الوجه وبالتالي إبطاء عملية ظهور التجاعيد مما يؤخر الشيخوخة.

كما يستخدم زيت الخبيزة من أجل تحقيق هذه الفائدة ، كما أن مشروب الخبيزة يساعد في تحقيق هذه الفائدة، مع مراعاة عدم تناول كمية كبيرة منه

وتعمل الخبيزة ، علي تعزيز صحة الجهاز المناعي ، وتقترب تركيبتها الغذائية والعلاجية من نبتة الجرجير والسبانخ الغنية بالفيتامينات والمعادن، أهمها فيتامين أ و ب 12 والحديد.. حيث تحتوي على عناصر غذائية مفيدة جداً للجسم ويتم طبخها في فصلي الشتاء و الربيع .

كما يستخدم منقوع ماء الخبيزة في التخلص من القشرة والتهابات فروة الرأس، و التخلص من الحكة والفطريات التي تسبب أمراض فروة الرأس، بسبب خصائصها المضادة للالتهابات.

وتنتج سيقان نيتة الخبيزة مادة لزجة تشبه الصمغ وهي التي تستخدم في صناعة الأدوية كغشاء واقي كمهدئ ، كما تشتهر البذور الخضراء غير الناضجة للخبيزة بتأثيرها على الرغبة الجنسية.

نزلات البرد:

كما يستخدم مستخلص النبتة لعلاج التهابات الفم والحنجرة والجهاز الهضمي ، وتستخدم أيضاً لعلاج نزلات البرد والسعال الجاف، كما تساعد تخفيف الأعراض التي تسببها البواسير .

وتساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ، و تقليل ارتفاع ضغط الدم ، كما تستخدم أوراق الخبيزة في علاج النزلات الصدرية، والسعال، وأمراض الشتاء ، و علاج الكحة ونزلات البرد ، تقوية وتعزيز الجهاز المناعي .

وتساعد الخبيزة، كذلك في تسكين آلام الجسم الداخلية والخارجية حيث يتم وضع أوراقها علي مكان الالم .

حيث تمنع أوراق الخبيزة الإلتهابات الجلدية. ، تزيل الإحتقان والإلتهابات وتعالج أمراض الرحم، إذا إستعملت أوراقها في الغسيل المهبلي.، وتلطف أمراض وآلام البطن والمغص.، وتعالج التوتر النفسي واعتلال المزاج وتهدئ الأعصاب.

المستخلصات الطبيعية:

كما تم تطوير حمامات زيت من المستخلصات الطبيعية المتواجدة في نبات "الخبيزة" لتغذية الشعر وإكسابه البريق والنعومة اللازمة، فضلا عن استخدامه في تدليك أنسجة الجلد والبشرة لتحقيق النعومة اللازمة .

كما يستعين خبراء التجميل في فرنسا بقناع معد من بودرة نبات "الخبيزة" ليتم خلطها بمقدار من الماء وعسل النحل الطبيعي والزبادي كخليط لتنظيف مسام البشرة وإزالة الرؤوس السوداء، وإزالة بقايا المكياج دون التسبب في أضرار للبشرة خاصة في المنطقة المحيطة بالعينين.

وعند استخدام زيت نبتة الخبيزة أو شرب كوب من الشاي مع الخبيزة يساعد في تهدئة الجسم واسترخاءه، وتساهم في الخلود للنوم بشكل سريع.