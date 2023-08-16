عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الخبيزة.. نبات يؤخر الشيخوخة ومضاد للالتهابات وعلاج نزلات البرد

الخبيزة مهدي ومضاد
الخبيزة مهدي ومضاد للالتهابات

يحتوي نبات الخبيثة على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تلعب دورا هاما في الوقاية من العديد من الأمراض الخطيرة في مقدمتها السرطان، فضلا عن مكافحة الشيخوخة المبكرة ومنع تكون التجاعيد والحفاظ على شباب البشرة الدائم.

 

وتعد نبتة الخبيزة مفيدة في محاربة الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي ،للتخلص من البلغم، وتعمل على إرخاء الحنجرة.، لذا فإن الخبيزة تستخدم كمهدىء ومضادة للالتهابات و تأخير الشيخوخة ونزلات البرد والسعال.

لذا فإن الخبيزة تؤخر الشيخوخة ومضادة للالتهابات وعلاج نزلات البرد واكساب نعومة للبشرة .

كما تعد الخبيزة  مضادة للالتهاب ، فهي لا تستخدم على الجروح فقط، بل  يساعد استخدام الصمغ الخاص فيها على تقليل خطر إصابة المنطقة بالالتهاب ، لوجود  خصائص مضادة للالتهاب والتورم. 

وكشفت الأبحاث الطبية في الآونة الأخيرة فوائد ابخبيزة المتعددة في مجال التجميل، خاصة فيما يتعلق بتغذية بصيلات الشعر وإكساب البشرة والجلد النعومة المطلوبة  

 

تحتوي على مواد صمغية بنسبة 5 في المائة وتتكون من جزيئات السكر، مثل الجالاكتوز والجلوكوز وحمض الجلوكورونيك. كما أنها تحتوي على مركبات الفلافونويد في شكل كبريتات بكميات أقل. وتحتوي الأزهار تقريباً على نفس القدر من الصمغ في تركيبة مماثلة لتكوين الأوراق.

مقاومة الإلتهابات:


وقال الدكتور شعيب فتوح  دكتوراه في النباتات الطبية والعطرية، أن  الخبيزة تساعد  في مقاومة الإلتهابات  التي تصيب الأمعاء ،و علاج التهابات اللثة والأسنان .، وتعمل الخبيزة  كمضاد للالتهابات وتساعد في علاج لدغات الحشرات والطفح الجلدي .

كما يساعد منقوع الخبيرة في إزالة حصوات الكلى  و تساعد في تسهيل عملية الهضم لإحتوائها علي الإلياف .، و التخلص من الامساك المزمن .

و تعمل كذلك على مقاومة التجاعيد وتغذي البشرة وتدخل في صنع مستحضرات التجميل .،وتساعد في التخلص من قشرة الشعر.
حيث تحتوي الخبيزه على خصائص تساعد في تحفيز  انتاج الكولاجين في الوجه وبالتالي إبطاء عملية ظهور التجاعيد مما يؤخر   الشيخوخة.

 كما يستخدم زيت الخبيزة من أجل تحقيق هذه الفائدة ، كما أن مشروب الخبيزة  يساعد في تحقيق هذه الفائدة، مع مراعاة عدم تناول كمية كبيرة منه

 وتعمل الخبيزة ، علي تعزيز صحة الجهاز المناعي ،  وتقترب تركيبتها الغذائية والعلاجية من نبتة الجرجير والسبانخ الغنية بالفيتامينات والمعادن، أهمها فيتامين أ و ب 12 والحديد.. حيث تحتوي على عناصر غذائية  مفيدة جداً للجسم ويتم طبخها في فصلي  الشتاء و الربيع .

 كما يستخدم  منقوع ماء الخبيزة في التخلص من القشرة والتهابات فروة الرأس، و التخلص من الحكة والفطريات التي تسبب أمراض فروة الرأس، بسبب خصائصها المضادة للالتهابات. 

وتنتج سيقان نيتة الخبيزة  مادة لزجة تشبه الصمغ وهي التي تستخدم في صناعة الأدوية كغشاء واقي كمهدئ  ، كما تشتهر البذور الخضراء غير الناضجة للخبيزة بتأثيرها على الرغبة الجنسية.

نزلات البرد:

 

 كما يستخدم مستخلص النبتة لعلاج التهابات الفم والحنجرة والجهاز الهضمي ، وتستخدم أيضاً لعلاج نزلات البرد والسعال الجاف، كما تساعد تخفيف الأعراض التي تسببها البواسير .

 

وتساعد في  الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ، و تقليل ارتفاع ضغط الدم ، كما تستخدم  أوراق الخبيزة في علاج النزلات الصدرية، والسعال، وأمراض الشتاء ، و علاج الكحة ونزلات البرد ، تقوية وتعزيز الجهاز المناعي .

وتساعد الخبيزة،  كذلك في تسكين آلام الجسم الداخلية والخارجية حيث يتم وضع أوراقها علي مكان الالم .

 حيث تمنع أوراق الخبيزة الإلتهابات الجلدية. ، تزيل الإحتقان والإلتهابات وتعالج أمراض الرحم، إذا إستعملت أوراقها في الغسيل المهبلي.،  وتلطف أمراض وآلام البطن والمغص.، وتعالج التوتر النفسي واعتلال المزاج وتهدئ الأعصاب.

المستخلصات الطبيعية:

كما تم تطوير حمامات زيت من المستخلصات الطبيعية المتواجدة في نبات "الخبيزة" لتغذية الشعر وإكسابه البريق والنعومة اللازمة، فضلا عن استخدامه في تدليك أنسجة الجلد والبشرة لتحقيق النعومة اللازمة .

كما يستعين خبراء التجميل في فرنسا بقناع معد من بودرة نبات "الخبيزة" ليتم خلطها بمقدار من الماء وعسل النحل الطبيعي والزبادي كخليط لتنظيف مسام البشرة وإزالة الرؤوس السوداء، وإزالة بقايا المكياج دون التسبب في أضرار للبشرة خاصة في المنطقة  المحيطة بالعينين.

وعند  استخدام زيت نبتة الخبيزة أو شرب كوب من الشاي مع الخبيزة يساعد في تهدئة الجسم واسترخاءه، وتساهم في الخلود للنوم بشكل سريع.

txt

301 أسرة بقرى شمال سيناء تستفيد من المشاريع الاقتصادية الصغيرة

الخبيزة البرد الالتهابات الشيخوخة البشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

بعد تدخل الحكومة.. انفراجة في أزمة السجائر بداية من اليوم

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

موضوعات متعلقة

سكرتير عام محافظة شمال سيناء بتقديم كافة التسهيلات لحملة شلل الأطفال

بسبب التيارات المائية .. غريق على شواطيء العريش

جامعة العريش: 778 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية لمستشفى الشيخ زويد

لجنة الصيانة بهيئة الأبنية بالتعليم الفني تزور سيناء| تفاصيل

رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي يبحث آليات العمل وتطوير دور الإعلام

رفع الوعي بالتحديات.. حملة طرق الأبواب بقرى سيناء تستهدف 2000 شخص

رئيس مدينة الحسنة يبحث المشاكل المتعلقة بمياه الشرب في القرى

استعداد مكثف لانطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بسيناء

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب تركمانستان

تستغرق 3 أيام.. وزير الدفاع الصيني يبدأ زيارته إلى بيلاروسيا

هل يجوز لي التصدّق دون علم زوجي؟.. علي جمعة: حرام بهذه الحالة

أخبار التكنولوجيا| بيل جيتس: الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يكون بمثابة معلم كُفْء.. وتحذير عاجل من آبل لمستخدمي هواتف آيفون

الخبيزة.. نبات يؤخر الشيخوخة ومضاد للالتهابات وعلاج نزلات البرد

صحف الإمارات اليوم.. شكري وبن فرحان يبحثان الأوضاع في السودان وسوريا.. الجندي الأمريكي المعتقل في كوريا الشمالية يطلب اللجوء.. وترامب في ورطة بعد الاتهامات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة مي عمر في الأردن تثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

نشرة المرأة و الصحة| ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة مبهجة.. خبير تغذية يكشف عن مخاطر وفوائد كبدة الدجاج

بخطوات بسيطة .. طريقة عمل رموش الست

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ