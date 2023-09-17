بمناسبة أدائه اليمين.. رئيس هيئة النيابة الإدارية يُهنئ النائب العام الجديد

تقدم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وأعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهنئة، إلى المستشار محمد شوقي عياد؛ بمناسبة أدائه اليمين، نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتمنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، للنائب العام الجديد، دوام التوفيق والسداد في أداء رسالة النيابة العامة المقدسة، في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

النائب العام

كما تقدم بالتهنئة إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، على تكريم رئيس الجمهورية له، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى؛ تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء، وصون حقوق المواطنين.