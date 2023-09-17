يوسف فوزي: لا أصدق رحيل رجاء الجداوي عن عالمنا

قال الفنان يوسف فوزي، أن الفنانة نادية الجندى تستحق لقب معشوقة الجماهير، وتتمتع بجاذبية كبيرة للغاية، معقبا:" الشغل معها كان عبارة عن حفلات".

وأوضح يوسف فوزى، خلال لقائه مع برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2” تقديم الإعلامية نهال طايل، أن الفنان الراحل أحمد زكى فاجأه بقدراته الفنية الكبيرة، معقبا:" كنا بنعمل فيلم النمر الأسود وكان فيه مشهد مفروض أنه يبكى، ولقيته بيبكى بجد".

الأجيال الفنية الجديدة

وأكد الفنان يوسف فوزى، سعادته الأجيال الفنية الجديدة التى ظهرت فى السينما المصرية، لافتا إلى أنه مثل مع العديد من النجوم الشباب.

وعن الفنانة الراحلة رجاء الجداوى قال:" مش مصدق لحد دلوقت انها ماتت، شخصية كانت جميلة للغاية.