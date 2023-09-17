فيورنتينا يفوز على أتالانتا 3 ـ 2 في الدوري الإيطالي

حقق فيورنتينا فوزًا مثيرًا على ضيفه أتالانتا بنتيجة 3 ـ 2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "أرتيميو فرانكي"، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل ثلاثية فيورنتينا كل من جياكومو بونافنتورا في الدقيقة 35 ولوكاس مارتينيز كوارتا بالدقيقة 45 وكريستيان كوامي في الدقيقة 76.. بينما أحرز هدفي أتالانتا كل من تيون كوبمينرس في الدقيقة 20 وأديمولا لوكمان بالدقيقة 53.



ورفع هذا الفوز رصيد فيورنتينا إلى 7 نقاط في المركز السابع وبفارق الأهداف عن كل من فروسينوني صاحب المركز السادس، وعن نابولي صاحب المركز الخامس.. بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 6 نقاط في المركز الثامن مؤقتا.