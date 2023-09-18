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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروة الرفاعي: انتخابات الزمالك ستكون تاريخية وحتى الآن أنا مرشحة مستقلة.. فيديو

صدى البلد

اعتبرت مروة الرفاعي، المرشحة على مقعد العضوية في انتخابات الزمالك، أن الانتخابات المقبلة التي سيشهدها النادي في 20 أكتوبر المقبل ستكون انتخابات تاريخية، حسب رأيها.

 

وقالت مروة الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، «مشهد انتخابي صحي جدًا والأجواء في النادي أكثر من رائعة وهذا يبشر أن تكون انتخابات تاريخية في نادي الزمالك».

 

وأضافت": «المرشحون نخبة متميزة جدًا وهذا سيسفر عن مجلس إدارة متوازن وأتوقع أن يكون للمجلس إنجازات في فترة صعبة يمر بها النادي».

 

وأكدت مروة الرفاعي أن التواجد خارج القائمة ليس مضعفًا لها كمرشحة، مشيرةً إلى أنها حتى الآن مرشحة مستقلة للانتخابات ولا مانع إذا ظهر شيء خلال الـ30 يومًا أن يجد جديدًا وتنضم لقائمة معينة.

 

وحول طريقة حل أزمات الزمالك، قالت الرفاعي: «أنا أرى أنه لا شيء مستحيل من أجل حل أزمات النادي، ومن السهل وضع حلول لمشكلات نادي الزمالك».

 

وأضافت: «أنا سواء كنت داخل المجلس أو خارجه سأعمل كل ما في وسعي لخدمة الزمالك»، مضيفةً: «الزمالك لديه دين في رقبتي أريد أن أسدده».

https://www.youtube.com/watch?v=r1PSoM8Mc5U

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