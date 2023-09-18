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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف نصار: من الأفضل أن يمتلك رئيس النادي خبرة إدارية

صدى البلد

قال أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلي، إن رئيس أي نادي في مصر ليس من المهم أن يكون لاعبا لكرة القدم ولكن من الأفضل أن يمتلك خبرة إدارية.

 

وأكد نصار خلال حواره مع الكابتن مجدي عبد الغني عبر ملعب الشمس، أن أى نادى فى مصر يحتاج للخبرة لإدارة معظم الملفات وقطاع الكرة يمكن تخصيص المؤهلين له.

 

وأضاف رئيس البنك الأهلى:" ظروف فريق كرة القدم الموسم الماضى كانت صعبة ولكن لن تتكرر فى الدوري الجديد وحصلنا علي 39 نقطة  للبقاء في الدوري الموسم الماضي".

وتابع: "تعاقدنا مع 9  لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية ونادي البنك الأهلي مستقل بكيانه علي المستوى الإداري ونضع خطة موازنة دقيقه لضمان مستحقات اللاعبين".

اشرف نصار الكابتن مجدي عبد الغني رئيس البنك الأهلي رئيس نادي البنك الأهلي مجدي عبد الغني

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