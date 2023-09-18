أغرق الشوارع والمنازل.. تسونامي خطير يضرب جنوب إفريقيا

تعرضت دولة جنوب إفريقيا أمواج ضخمة وصلت ارتفاعها إلى 4 أمتار في المتوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك على السواحل السياحية القريبة من مدينة كيب تاون، حيث تجاوزت المياة السدود وغمرت الشوارع والمنازل.

وعلى إثر هذه الأمواج الضخمة، لقيت أمرأة عجوز مصرعها، وفقا للمتحدث باسم هيئة الإنقاذ البحري كريج لابينون في جنوب إفريقيا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ووفقا لمصدر في معهد الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا، فإن ارتفاع المد بمعدل أعلى من المتوسط قد يسبب موجا ضخما.

وأصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية في البلاد، تحذيرا بشأن سواحل البلاد الممتدة على 3 آلاف كيلومتر حتى الإثنين، كما دعت أجهزة الطوارئ إلى الحذر وأغلقت الكثير من الشواطئ في المنطقة.