أخبار التكنولوجيا| أفضل موبايل ريلمي Realme للفئة المتوسطة.. وأرخص موبايل Oppo للشباب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





أثر ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عالميا على راغبي الشراء وخاصة محدودي الدخل، حيث تخطت هواتف الفئة المتوسطة حاجز الـ 12 ألف جنيه كبداية، كما أن أسعار الهواتف الرائدة “الفلاجشيب” تبدأ من 30 ألف، إلا أن هناك بعض الشركات التي تصدر هواتف بسعر مناسب مع مواصفات مميزة.



يشكل اختيار هاتف ذكي بسعر مناسب حيرة كبيرة لدى راغبي شراء الهواتف خاصة مع ارتفاع الأسعار عالميا، ووصول بعض هواتف الفئة الرائدة في بعض الشركات لـ 55 ألف جنيه، إلا أن هناك بعض الشركات التي تصدر هواتف مميزة تجمع بين السعر المناسب والإمكانات الممتازة.

يعد هاتف + Realme 9 Pro من شركة ريلمي واحدا من أفضل الخيارات المتاحة للشباب والفئة المتوسطة، خاصة مع ارتفاع أسعار هواتف هذه الفئة عالميا بشكل ملحوظ، حيث يوفر الهاتف ما بين السعر المناسب وكذلك الإمكانات الممتازة.

قدمت شركة أوبو الصينية منذ أيام قليلة هاتفها المميز Oppo A2 Pro والذي يضم عددا من الميزات والإمكانات الكبيرة مع سعر يناسب الشباب والفئة المتوسطة، كما قدم بطارية مميزة للغاية تدوم لمدة 4 سنوات على الأقل بعد الشراء.



كشفت تسريبات أن شركة Apple أبل الأمريكية اضطرت إلى تأجيل الموعد الخاص بتسليم هواتف آيفون الجديدة iPhone 15 للعملاء، وذلك نظرا لارتفاع الطلب على الهواتف منذ بدء طلبات التسجيل المسبقة منذ يومين.



أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة Tsinghua “تسينغهوا” في الصين أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المخططين الحضريين على إجراء تصميمات أكثر كفاءة من البشر، وفي وقت قصير.