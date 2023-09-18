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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أفضل موبايل ريلمي Realme للفئة المتوسطة.. وأرخص موبايل Oppo للشباب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

يتحدى ارتفاع الأسعار.. موبايل سامسونج جبار لمحدودي الدخل


أثر ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عالميا على راغبي الشراء وخاصة محدودي الدخل، حيث تخطت هواتف الفئة المتوسطة حاجز الـ 12 ألف جنيه كبداية، كما أن أسعار الهواتف الرائدة “الفلاجشيب” تبدأ من 30 ألف، إلا أن هناك بعض الشركات التي تصدر هواتف بسعر مناسب مع مواصفات مميزة.

 

بمعالج كوالكوم وبطارية 5000 مللي أمبير.. أرخص موبايل Oppo للشباب


يشكل اختيار هاتف ذكي بسعر مناسب حيرة كبيرة لدى راغبي شراء الهواتف خاصة مع ارتفاع  الأسعار عالميا، ووصول بعض هواتف الفئة الرائدة في بعض الشركات لـ 55 ألف جنيه، إلا أن هناك بعض الشركات التي تصدر هواتف مميزة تجمع بين السعر المناسب والإمكانات الممتازة.

 

لا تتردد في شرائه.. أفضل وأرخص موبايل ريلمي Realme للفئة المتوسطة

 

يعد هاتف + Realme 9 Pro من شركة ريلمي واحدا من أفضل الخيارات المتاحة للشباب والفئة المتوسطة، خاصة مع ارتفاع أسعار هواتف هذه الفئة عالميا بشكل ملحوظ، حيث يوفر الهاتف ما بين السعر المناسب وكذلك الإمكانات الممتازة.  

 

ببطارية تدوم لـ 4 سنوات.. تعرف على أحدث هواتف أوبو Oppo A2 Pro

 

قدمت شركة أوبو الصينية منذ أيام قليلة هاتفها المميز Oppo A2 Pro والذي يضم عددا من الميزات والإمكانات الكبيرة مع سعر يناسب الشباب والفئة المتوسطة، كما قدم بطارية مميزة للغاية تدوم لمدة 4 سنوات على الأقل بعد الشراء.

 

مفاجأة صادمة للعملاء.. تأخيرات في وصول سلسلة iPhone 15 لهذا الموعد


كشفت تسريبات أن شركة Apple أبل الأمريكية اضطرت إلى تأجيل الموعد الخاص بتسليم هواتف آيفون الجديدة iPhone 15 للعملاء، وذلك نظرا لارتفاع الطلب على الهواتف منذ بدء طلبات التسجيل المسبقة منذ يومين.

 

دراسة.. الذكاء الاصطناعي يمكنه تصميم المدن أفضل من البشر وفي وقت قصير


أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة Tsinghua “تسينغهوا” في الصين أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المخططين الحضريين على إجراء تصميمات أكثر كفاءة من البشر، وفي وقت قصير.

 

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أخبار التكنولوجيا| أفضل موبايل ريلمي Realme للفئة المتوسطة.. وأرخص موبايل Oppo للشباب

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