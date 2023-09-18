مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها أسفل عجلات قطار إثر سقوطها من قطار بالقرب من محطة قطار بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس باستقبال "نبيلة ع ا" 45 سنة مقيمه الصالحية القديمة "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعها إثر سقوطها من قطار بالقرب من محطة قطارات بلبيس وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفي فاقوس وتم تحرير محضر بالواقعة.