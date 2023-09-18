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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتشال التميمي : مهرجان الجونة تأسس بشكل صحيح | ونحتفي بالسينما السودانية

انتشال التميمي
انتشال التميمي

اقيم اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور الفنانة يسرا عضو اللجنة الإستشارية، وانتشال التميمي مدير المهرجان، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة، وسميح ساويرس.


عرض فيام قصير في بداية المؤتمر الصحفي استعرض من خلاله مشاهد من الدورات السابقة للمهرجان سواء من حفلات الإفتتاح او الختام وعروض وفعاليات المهرجان.

وحرص انتشال التميمي على ان يلقي كلمة وقال:" المهرجان تأسس بشكل صحيح، وهناك قامات كبيرة متواجدين معنا في تلك الدورة، والجونة ستحتفل بالسينما السودانية وتاريخها وهذا ليس جديد علينا وهذه السنة لدينا فيلم وداعا جوليا، ونتمنى للجميع مشاهدة رائعة لبرنامح الافلام المميز لدينا.

يذكر ان مهرجان الجونة السينمائي أعلن عن فتح باب التسجيل أمام الجمهور الشغوف بالأفلام للحصول على بطاقة اعتماد محبي السينما، لحضور فعاليات دورته السادسة التي تُقام في الفترة ما بين 13 - 20 أكتوبر.

يضمن اعتماد محبي السينما لحامليه من الجمهور حضور فعاليات سوق منصة الجونة السينمائية، كما يمكنهم من دخول ساحات العرض.  


وسيتاح لعشاق الأفلام فرصة الالتقاء بشخصيات إقليمية وعالمية لها دور فعال في صناعة السينما سيجتمعون في قلب المهرجان "البلازا".

ويمنح حامليه أيضًا فرصة مشاهدة أكبر قدر ممكن من الأفلام والتواجد في أبرز أحداث الصناعة يوميًا، إذ يؤهل حامليه للحصول على 3 تذاكر يوميًا لحضور المناقشات والمحاضرات بواقع تذكرة واحدة للفعالية الواحدة.

كما يمكنهم من الحصول على 4 تذاكر يوميًا لمشاهدة الأفلام بواقع تذكرة واحدة لكل فيلم.

تبلغ تكلفة استخراج بطاقة اعتماد محبي السينما الواحدة 1000 جنيه مصري، ويمكن التسجيل والإطلاع على كافة المعلومات التي تخص البطاقة عبارة زيارة موقع المهرجان

الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

الجونة السينمائي المدير الفني للمهرجان فيلم وداعا جوليا مهرجان الجونة السينمائي ماريان خورى نجيب ساويرس منصة الجونة السينمائية

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