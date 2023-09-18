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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سميح ساويرس : أهم شيء في السينما تكون صناعة الفرح

صدى البلد

أقيم اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وانتشال التميمي مدير المهرجان، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة، وسميح ساويرس.


عرض فيلم قصير في بداية المؤتمر الصحفي استعرض من خلاله مشاهد من الدورات السابقة للمهرجان سواء من حفلات الإفتتاح او الختام وعروض وفعاليات المهرجان.

وحرص نجيب ساويرس على ان يلقي كلمة وقال:" كيف ان تكون في مصر ولا نذهب الي الجونة، وانا اعشق السينما والأهم ان تكون صناعة الفرح.

وقال سميح:"قررت خلال خمس سنوات ان انتج وأخرج فيلم، واشكر الجميع على دعمهم للفكرة والمشروع، وانا أفهم في المدينة ونجيب يفهم في السينما وهذا سبب النجاح، وتكلفة المهرجان عالية جدا والدعم الخاص بنا لن يكون كافي والرعاة هم الأساس.

يذكر ان مهرجان الجونة السينمائي أعلن عن فتح باب التسجيل أمام الجمهور الشغوف بالأفلام للحصول على بطاقة اعتماد محبي السينما، لحضور فعاليات دورته السادسة التي تُقام في الفترة ما بين 13 - 20 أكتوبر.

يضمن اعتماد محبي السينما لحامليه من الجمهور حضور فعاليات سوق منصة الجونة السينمائية، كما يمكنهم من دخول ساحات العرض.  


وسيتاح لعشاق الأفلام فرصة الالتقاء بشخصيات إقليمية وعالمية لها دور فعال في صناعة السينما سيجتمعون في قلب المهرجان "البلازا".

ويمنح حامليه أيضًا فرصة مشاهدة أكبر قدر ممكن من الأفلام والتواجد في أبرز أحداث الصناعة يوميًا، إذ يؤهل حامليه للحصول على 3 تذاكر يوميًا لحضور المناقشات والمحاضرات بواقع تذكرة واحدة للفعالية الواحدة.

كما يمكنهم من الحصول على 4 تذاكر يوميًا لمشاهدة الأفلام بواقع تذكرة واحدة لكل فيلم.

تبلغ تكلفة استخراج بطاقة اعتماد محبي السينما الواحدة 1000 جنيه مصري، ويمكن التسجيل والإطلاع على كافة المعلومات التي تخص البطاقة عبارة زيارة موقع المهرجان

الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

الجونة السينمائي سميح ساويرس مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة ماريان خورى

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