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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني العتال يقرر توجيه ميزانية الحملة الانتخابية لحل أزمات الزمالك

هاني العتال
هاني العتال

قرر هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، والمرشح لنفس المنصب في انتخابات 20 أكتوبر المقبل ، توجيه ميزانية الحملة الانتخابية له في الفترة المقبلة لدعم النادي ماليا والمساهمة في حل مشاكله المادية.

وأبلغ هاني العتال، إدارة حملته الانتخابية، بأن يتم توجيه كافة المصروفات المالية في الفترة المقبلة للعمل على تلبية احتياجات ضرورية للنادي تخص ملفات الأنشطة الرياضية والخدمات الاجتماعية والاصلاحات الانشائية .

وبدأت الحملة بالتنسيق مع اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك في البدء عبر حملة كبرى لاصلاحات وصيانات شاملة في قطاعات النادي المختلفة والتي أنطلقت بالفعل منذ الأمس .

وأنهى هاني العتال ، في وقت سابق أزمة فريق كرة اليد وسدد 2 مليون جنيه قيمة مديونيات النادي في الاتحاد من أجل فتح الباب أمام قيد كل لاعبي الفريق ودعم صفوفه في الموسم الجاري.

وقوبل قرار هاني العتال، بترحاب شديد من جانب مشجعي النادي وأعضاء الجمعية العمومية .

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