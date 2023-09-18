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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محمود محي الدين: مجلس أمناء جامعة النيل يشكل قوة دفع إلى التطور

صدى البلد

قال الدكتور محمود محيي الدين رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، إن جامعة النيل هي مؤسسة عريقة وتعد واحدة من أهم الجامعات البحثية في المنطقة، كما تواجد بها خلال الأعوام الماضية عدد كبير من الأساتذة ممن هم لهم باع كبير في الإدارة والاقتصاد والسياسة على رأسهم الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق، ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأسبق، والدكتور إبراهيم بدران رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأسبق، ورئيس جامعة القاهرة ووزير الصحة الأسبق.


وأضاف أنه من بينهم من لا يزال يعمل الآن على دعم الجامعة وهو عمرو موسى رئيس مجلس الأمناء السابق، والذي كان له تاريخ كبير في الدبلوماسية المصرية والعربية والدولية، حيث أنه تولى رئاسة مجلس أمناء الجامعة كما أنه له أهمية كبرى لدي من منطلق أنني أكمل ما قام به الأساتذة والقادة السابقون.


وأشار إلى أن مجلس الأمناء هو عمل جماعي حيث يقوم على مشاركة كل أعضاء مجلس الأمناء في جميع الخبرات التي لديهم، كما أن مجلس الأمناء يتكون من مجموعة من العلماء والخبراء في جميع المجلات، وهم يشكلون معا قوة تدفع الجامعة إلى التطور والأمام، كما يقوموا مع رئيس الجامعة على رسم السياسات الخاصة بالجامعة وذلك في الفترة المقبلة، مضيفا: " أنا القادم على مجلس الأمناء والذي يضم علماء وخبراء وأساتذة، كما أن هناك عمل كبير تم إنجازه في الجامعة من مجلس الجامعة، ونحن سنبني تراكميا خلال الفترة المقبلة".

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