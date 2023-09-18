تصميم جذاب.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها بصورة جديدة| شاهد

نشرت الفنانة نيكول سابا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وأطلت نيكول سابا، بفستان أنيق وجذاب باللون الاسود، وتميز الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نيكول سابا، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نيكول سابا، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور نيكول سابا