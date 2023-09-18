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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة أسيوط: مواكبة معايير الجودة على رأس أولويات المرحلة القادمة

إجتماع الفريق الإداري
إجتماع الفريق الإداري لإعتماد جامعة أسيوط

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اجتماع الفريق الإداري؛ لاعتماد جامعة أسيوط، اليوم الإثنين؛ وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور عمر سيد خليل مدير مركز تطوير التعليم الجامعي والمدير التنفيذي لمشروع تأهيل الجامعة للاعتماد، و أعضاء الفريق الإداري لاعتماد الجامعة.

 

وأكد رئيس جامعة أسيوط ؛ حرص إدارة  الجامعة على مواكبة معايير الجودة والتميز، وتطبيق ثقافة الجودة بالجامعة؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 م ؛ في تطبيق معايير جودة التعليم العالي، مشيراً إلي أن الجامعة تضع علي رأس أولوياتها؛ تسخير كافة سبل الدعم المالي،  واللوجيستي؛  للاعتماد المؤسسي لكلياتها، وبرامجها الأكاديمية، موضحاً : إن الجامعة تتبنى المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، والتي تحقق النهوض بالبحث العلمي، وتحسين جودة مخرجاتها، وزيادة قدراتها التنافسية؛ محلياً، وإقليمياً، ودولياً، وخدمة أغراض التنمية المستدامة، موجهاً عمداء الكليات؛ باتخاذ الخطوات الناجزة؛ للبدء في  اعتماد الكليات، و البرامج ، و استكمال المتطلبات والإجراءات للكليات التي بدأت بالفعل، مشدداً على ضرورة بحث سبل تنمية الموارد الذاتية؛ للجامعة، وكلياتها المختلفة، والتي تسهم بدورها في رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين أوضاع العاملين بها، والذي يتماشى مع توجهات القيادة السياسية؛ بشأن توفير حياة كريمة لكل المصريين.  

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وأشار الدكتور أحمد عبد المولى؛  أن أعضاء الفريق الإداري؛ لاعتماد الجامعة؛ يضم نخبة من السادة العمداء، ووكلاء الكليات، ومديري وحدات ضمان الجودة، والكادر الإداري المتميز ، الذين تم اختيارهم؛ نظراً لخبراتهم الكبيرة، والمتراكمة في إدارة تلك الملفات المهمة، مستعرضاَ تجربته أثناء عمله ضمن فريق الجودة و الاعتماد لكلية الصيدلة، ونجاح الكلية في الحصول على الاعتماد، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل كمنظومة واحدة؛ وذلك في إطار مشروع تأهيل الجامعة للاعتماد، والذي يغطي كل وحدات الجامعة الأكاديمية، والإدارية، وهو ما يأتي تأكيداً لمساعي الجامعة؛ لزيادة عدد كلياتها المعتمدة، و بما ينعكس على تحسين جودة نظام التعليم، وتحسين متطلبات الاعتماد الأكاديمي؛ بما يتوافق مع النظم العالمية.

 

وأوضح الدكتور عمر سيد خليل ؛ إن الاجتماع تضمن مناقشة عدد من الموضوعات، واستعراض ما وصلت إليه كليات الجامعة في ملف الجودة، والاعتماد، إلى جانب تقسيم الفريق الإداري، ويختص كل  فريق بمعيار من معايير الاعتماد؛ على أن يُغطي الجامعة، و الكليات التابعة لها، فضلاً عن التأكيد على عقد اجتماع دوري بصفة منتظمة للفريق الإداري المختص؛ لمتابعة خطة تنفيذ معايير الجودة، ودراسة الخطط، والأعمال المستقبلية، ومدى مطابقة ذلك للخطط الاستراتيجية الموجودة لقطاعات وكليات الجامعة، ومعرفة مدى استيفاء المعايير، والعمل على استكمال الدراسة الذاتية) فيما بعد عام 2021م ، ومراجعة الملفات الخاصة بكل المعايير ، ومناقشة عمل زيارة محاكاة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد، إلى جانب استعراض الوضع المالي للفريق المنفذ للعمل .

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