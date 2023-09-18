سمير صبري: الدولة نفذت بنية تحتية في 8 سنوات يضاهي 30 عاما سابقة

أثنى الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاصة والأجنبي في الحوار الوطني، على الجهود الكبيرة التي قدمتها الدولة المصرية في ملف البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن مصر عملت بقوة في ملف البنية التحتية طيلة السنوات الماضية، والجميع شاهد على ذلك.

الدكتور سمير صبري يشيد بما تم بناؤه في مصر

وأضاف "صبري"، خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية عملت على تأسيس بنية تحتية في 8 سنوات فقط تضاهي ما تم إنجازه في 30 عاما، وذلك يظهر من خلال الموانئ الذكية والمناطق اللوجستية وغيرها من الأمور المختلفة.

واستكمل مقرر لجنة الاستثمار في لجنة الحوار الوطني، أن الدولة المصرية ضحت بأغلى ما لديها في السنوات الماضية من شهداء من الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين، من أجل استعادة الاستقرار من جديد.

ولفت إلى أن القيادة السياسية عملت بشكل قوي على الدولة المصرية وخاصة بداية من عام 2014، للعمل على الجمهورية الجديدة سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية.

وشدد على أن الإرهاب كان واحدا من التحديات التي واجهت الدولة المصرية ألا أن مصر بإرادة شعبها وجيشها نجحت في القضاء عليه، وهو أمر كان صعبا على العديد من الدول التي تمتلك إمكانيات وموارد ضخمة.