اتجاه جديد يجتاح أوروبا.. قلق أمريكي من حليف روسيا المحتمل بالقارة العجوز

قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إن الحكومة السلوفاكية لن تدعم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ولن تدعم المساعدة العسكرية لأوكرانيا إذا فاز رئيس الوزراء السابق، روبرت فيكو، في الانتخابات المقبلة في البلاد.

وأوضحت الوكالة أن "فيكو يعارض عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، ويشكك في قدرة الجيش الأوكراني على طرد القوات الروسية ويريد استخدام عضوية سلوفاكيا في حلف شمال الأطلسي لمنع دخول أوكرانيا.. قد تؤدي عودته إلى السلطة إلى تخلي سلوفاكيا عن مسارها الديمقراطي. وسيكون فوزه جزءًا من اتجاه مستدام يجتاح أوروبا”.

ولفتت “أسوشيتد برس”، إلى أن هذا ليس المرشح الأول من دولة أوروبية هو المرشح الأوفر حظا في انتخابات هذا العام والذي لا يدعم إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وحسب استطلاع أجرته وكالة “أسوشيتد برس“ في مارس، فإن “سكان سلوفاكيا هم الأكثر عدم ثقة في الولايات المتحدة.. ويعتقد غالبية المشاركين (51٪) أن الغرب أو أوكرانيا مسؤولان عن الحرب".

وعارض روبرت فيكو علنًا دعم كييف وأدان الغرب بسبب "بسط السجاد الأحمر" للقوميين الأوكرانيين.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا في 30 سبتمبر.