عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ80 جنيها.. كاميرا خفية تفجر مفاجأة عن أسعار السجائر في السوق السوداء

أسعار السجائر
أسعار السجائر

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، تقريرا مصورا عن أسعار السجائر في السوق، من خلال كاميرا خفية. 

txt

كليوباترا بـ 50 جنيها| الحكومة تتوعد "الأزمة ستنتهي خلال أسبوع".. هل ستتراجع أسعار السجائر؟

وأبرز التقرير، المصور من خلال كاميرا خفية، مع أصحاب المحال والأكشاك التي تبيع السجائر، آخر ما وصلت له الأسعار، وتفاصيل جديدة عن الأزمة، حيث أوضح أن تاجر السوق السوداء يحقق أرباحا أكثر من الدولة وشركة السجائر نفسها.

وخلال التقرير، قال صاحب كشك،: "اليومين اللي فاتوا وصلت علبة السجائر إلى 80 جنيها، وكانت السجائر قليلة، واختفت وقتها، ونشتري حاليا بالخرطوشة؛ بعدما كنا بتشتري بالكارتونة؛ لأنها مش موجودة". 

أسعار السجائر في السوق السوداء 

وأضاف بائع آخر،: "الأسعار طالعة نازله على التاجر، وبالتالي الأسعار بتتغير كل يوم على الزبون، وحصة السجائر التي تنزل من الشركة انخفضت كثيرا، وهناك تفاوت كبير في أسعار السجائر".

السجائر أسعار السجائر السوق السوداء للسجائر السوق السوداء علبة السجائر سجائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. استشهاد وإصابة 9 ضباط وجنود في القاهرة

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

شاهد.. هدية بن زايد إلى الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات

موضوعات متعلقة

كليوباترا بوكس وصلت كام؟.. هل انتهت أزمة السجائر بعد التسعير رسميًا؟

ترشيحاتنا

عملتلي بلوك.. راندا البحيري تثير الجدل بشأن فنانة شهيرة| من هي؟

توفيق السيد: بيريرا لن تكون له أي بصمة في مستوى التحكيم المصري

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

بيسهروا ويشربوا شيشة.. تصريحات صادمة من أوسوريو مدرب الزمالك عن اللاعبين المصريين

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. استشهاد وإصابة 9 ضباط وجنود في القاهرة

بـ80 جنيها.. كاميرا خفية تفجر مفاجأة عن أسعار السجائر في السوق السوداء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطرات الأنف تدمر الذاكرة والتركيز في هذه الحالة.. احترس منها

بجانب دراسته.. أصغر حلاق في مصر يبهر الجميع بمهارته.. فيديو

حنة شيماء.. فتيات يثرن الجدل بتصرف غريب في حفلة التخرج

قبلة رومانسية.. محمود حجازي ينشر صورا جديدة من حفل زفافه بأمريكا

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ