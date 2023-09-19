بـ80 جنيها.. كاميرا خفية تفجر مفاجأة عن أسعار السجائر في السوق السوداء

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، تقريرا مصورا عن أسعار السجائر في السوق، من خلال كاميرا خفية.

وأبرز التقرير، المصور من خلال كاميرا خفية، مع أصحاب المحال والأكشاك التي تبيع السجائر، آخر ما وصلت له الأسعار، وتفاصيل جديدة عن الأزمة، حيث أوضح أن تاجر السوق السوداء يحقق أرباحا أكثر من الدولة وشركة السجائر نفسها.

وخلال التقرير، قال صاحب كشك،: "اليومين اللي فاتوا وصلت علبة السجائر إلى 80 جنيها، وكانت السجائر قليلة، واختفت وقتها، ونشتري حاليا بالخرطوشة؛ بعدما كنا بتشتري بالكارتونة؛ لأنها مش موجودة".

أسعار السجائر في السوق السوداء

وأضاف بائع آخر،: "الأسعار طالعة نازله على التاجر، وبالتالي الأسعار بتتغير كل يوم على الزبون، وحصة السجائر التي تنزل من الشركة انخفضت كثيرا، وهناك تفاوت كبير في أسعار السجائر".