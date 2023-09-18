كليوباترا بـ 50 جنيها| الحكومة تتوعد "الأزمة ستنتهي خلال أسبوع".. هل ستتراجع أسعار السجائر؟

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السجائر بعدما استحوذت شركة إماراتية على 30% من الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني.

أسعار السجائر

أسعار السجائر

أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، أن أزمة السجائر فى مصر تنتهى خلال أسبوع كاشفا عن تفاصيل استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني.

وأوضح منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تتجه لدعم القطاع الخاص ومساندته والتخارج من بعض القطاعات.

وبين منصور عبد الغني، أن قيمة الصفقة 625 مليون دولار وهذا يؤدي إلى تنشيط البورصة المصرية وزيادة التداول ويؤكد مصداقية الدولة في التخارج من بعض القطاعات.



أسعار السجائر الرسمية

بوكس "10" بـ 15 جنيها.

كليوباترا كينج سايز بـ 23 جنيها.

كليوباترا سوفت كوين بـ 24 جنيها.

ميريت بأنوعها بـ 59 جنيها.

مارلبورو رد بـ 54 جنيها.

مارلبورو جولد بـ 54 جنيها.

مارلبورو كرافت بـ 44 جنيها.

أسعار السجائر الغير رسمية

كليوباترا بـ 50 جنيها.

مارلبورو رد بـ 70 جنيها.

مارلبورو كرافت بـ 50 جنيها.

أل إم رد بـ 65 جنيها.

أل إم أزرق بـ 65 جنيها.

ميرت بأنوعها 85 جنيها.

ونستون بأنوعها 50 جنيها.

أسعار السجائر

3 إجراءات عاجلة اتخذتها الحكومة لخفض أسعار السجائر

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيادة أوامر توريد المواد الخام من التبغ اللازم لصناعة السجائر، وهو الأمر الذي يُسهم بدوره في زيادة حجم الإنتاج اليومي وزيادة المعروض لضبط الأسعار واستقرار السوق، وتم اتخاذ إجراءات هامة من أجل ضبط السوق وخفض الأسعار بالتعاون مع شركة الشرقية للدخان، والإجراءات هي:

زيادة كميات الإنتاج اليومي من السجائر وطرح كميات إضافية في السوق، حيث تم طرح ما يقرب من مليون سيجارة في اليوم، بزيادة من 20 - 30% عما كان يتم طرحه في الأسواق.

التواصل مع الجهات الرقابية بكل مبيعات الشركة وقوائم الأسعار والتجار والكميات التي تورد إليهم من أجل مراقبة الأسواق.

مناشدة "أمان" المستهلكين ضرورة تغيير عاداتهم وعدم التكالب على الشراء والتخزين الذي يزيد من الضغط على الأسواق ورفع الأسعار.