سامي مغاوري: برتاح نفسيا و أنا بشتغل مع دنيا سمير ومُقصر مع الزعيم

حل الفنان سامي مغاوري، ضيفا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، و كشف عن العديد من كواليس أعماله و حياته الفنية.

راضي عن شغلي بنسبة 30% وعايز أكون شخص فعال بالمجتمع

قال سامي مغاوري، إنه قضى بالفن 40 عام و بالرغم ذلك فإن رضاه عن شغله بالفن لا يتجاوز الـ 30%، كاشفا أنه بدأ رحلته الفنية من قبل 40 عام و منذ إن كان لديه 7 سنوات و كان من خلال الإذاعة.

وأضاف "مغاوري"، أنه يرى الفن له ضرورة حياتية، و أنه لا يقوم بالتمثيل لأجل الظهور فقط لكنه شخص طبيعي يقوم بإنهاء تصويره و يقضي وقت مع عائلته و زوجته، معقبا: “بحس أني لسه معملتش حاجة و ليا دور عايز أقوم به و أعمله، و أن أكون شخص فعال في المجتمع و ليس مجرد نجم أو فنان".

الأدوار التي يقوم برفضها

وأشار، إلى أنه لا يقبل بجميع الأدوار التي تأتي له و لكنه يرفض الأعمال الغير مؤثرة و ليس لها موضوع أو مضمون أو يمكن أن تُحدث رد فعل سلبي في المجتمع، معقبا: "أنا عارف أن دوري بيوصل لجميع أنحاء الدول العربية فلازم أكون مؤثر".

ولفت إلى أنه يستشير زوجته في ملابسه بالدرجة الأولى، إنما في أدواره و أعماله الفنية يقوم باستشارة ابنه بجانب وجهة نظر زوجته أيضا.

برتاح نفسيا وأنا بشتغل مع دنيا سمير غانم لهذا السبب

أكد الفنان سامي مغاوري، أن هناك العديد من الفنانين الكوميديين الذين يضحكونه بأعمالهم ويتمتعون بخفة الظل، و منهم: الفنان بيومي فؤاد، هشام جمال، شيكو، محمد ثروت وغيرهم من الفنانين.

وأضاف "مغاوري"، أن الفنانة دنيا سمير غانم، كانت أحد أهم الأسباب الرئيسية لنجاح مسلسل جت سليمة الذي قام بمشاركته بالموسم الرمضاني السابق.

وعقب، "ببقى مرتاح نفسيا و أنا شغال مع دنيا"، بالإضافة إلى المخرج إسلام خيري الذي قام بمجهود كبير لنجاح هذا المسلسل.

بتضحك على إفيهاتي مع الجمهور

وأوضح، أنه يحب العمل مع الفنانة دنيا سمير غانم، سواء بالمسلسلات أو المسرحيات فهمي تعطي ثقة لمن يعمل معها و تُشعره بحالة من البهجة، قائلا: "كانت بتضحك على إفيهاتي مع الجمهور".

عادل إمام أول من لقبني بالجوكر.. وتقصيري تجاهه مش مبرر

قال الفنان سامي مغاوري، عن النجم عادل إمام " هو بالنسبة لنا و لجيلنا كله هو الزعيم"، مؤكدا أن الزعيم مميز بأعماله و بصم بالفن منذ صغر سنه بمختلف أدواره و أعماله.

وكشف "مغاوري"، أنه عمل مع الزعيم بـ فيلم "حب في زنزانة" مع الفنانة الراحلة سعاد حسني، و لكن رغم ذلك لم تتم أي مقابلة بينهم من قبل.

وأوضح، أنه شارك الفنان عادل إمام بمسلسل العراف، و أستاذ و رئيس قسم، لافتا إلى أنه أثناء تصوير مسلسل "العراف" أرسل له مساعده ليناديه ليشرب معه الشاي.

وأضاف، "عادل إمام قاللي فيك حاجة غريبة و بنكون فاكرين في أدوار مش هتليق عليك لكن بتعملها كويس قوي، أنت جوكر"، مؤكدا أن الزعيم أول من لقبه بهذا اللقب.

بقالي مدة مشوفتهوش

وتابع عن عادل إمام، أنه شخص في منتهى الرقي و التفاهم، و شخص واعي و نجم بكل ما تحمله المعنى، معلقا: "أنا مقصر تجاهه و بقالي مدة مشوفتهوش و مش بعتبره مبرر بالنسبالي".

نجله يفاجأه عل الهواء.. بيتقاللي كلك أبوك

فاجأ كريم سامي مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، والده على الهواء مباشرة، قائلا: "أنا أبويا أعظم أب، فارض نفسي عليه بقالي فترة أني أكون مدير أعماله".

وأوضح “مغاوري”، أنه يريد الأفضل لوالده بأدواره و أعماله الفنية، و قام بإقناعه بالعديد من الأدوار التي كان سيرفضها أو كان يخشى من توقيتها.

ردة فعل والده بدخوله للفن

وأضاف نجل سامي مغاوري، " من ساعة دخولي فنون مسرحية و أنا بيتقاللي كلك أبوك و مكونتش بقتنع"، منوها إلى أن قرار دخوله بالفن جاء بعد تجربته مع الفنان نور الشريف.

وتابع، أن والده لم يرفض الفكرة و لكنه اشترط نجاحه بالثانوية العامة و الدراسة لتحقيق هذه الرغبة.