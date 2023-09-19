لحظة سقوط حافلة هندية بالركاب في حفرة مخيفة | شاهد

تسبب حادث مروع في إصابة ما لا يقل عن 24 راكبًا على متن حافلة هندية؛ بعد انحرافها عن الطريق، وسقوطها داخل حفرة بعمق 25 قدمًا، على طريق دلهي- ميروت السريع.

ووثقت كاميرات المراقبة، الحادث، وانتشرت اللقطات على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ويوثق المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، الحافلة المسرعة، وهي تنحرف عن الطريق، بينما تنعطف بشكل حاد إلى اليسار على الطريق السريع المزدحم.

ويمكن رؤية الحافلة وهي تصطدم بالسياج المثبت على جانبي الطريق وتسقط في حفرة عميقة.

وبحسب الشرطة، فإن الحادث وقع على طريق دلهي-ميروت السريع عندما كانت الحافلة متجهة إلى دلهي من ميروت في ولاية أوتار براديش.

وأضافت أن سائق الحافلة كشف أنه فقد السيطرة على المقود، وأن التقارير التي تفيد بأنه كان في حالة سُكْر، غير صحيحة.