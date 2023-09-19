قولتوا عليا مجنون ودلوقت بقى عادي؟.. شريف مدكور يثير الجدل بهذا المنشور

شارك الإعلامي شريف مدكور، منشورا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب شريف مدكور: "سنة 2009 لما لبست بليزر على اللحم؛ الناس قالوا مجنونشريف مدكور، دلوقتي بقى عادي”.

وفي سياق آخر، سبق أن قدم الإعلامي شريف مدكور، مؤخرا، حفل افتتاح مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي أحياه الفنان تامر حسني.

وقصَّ الإعلامي شريف مدكور، تجربته مع مرض السرطان، وصعوبة العلاج الكيماوي الذي عانى منه منذ 4 سنوات، حيث قال في مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستجرام”،: “تجربة العلاج الكيماوي صعبة، وبعده بتبقى محتاج تغذية كويسة، وشرب ميه كتير، وكل واحد وحظه”.

وأضاف: “فيه ناس بتعدي منه، وفيه ناس بيسيب تأثير معاها زيي كده، يعني أنا بقالي 4 سنين حاسس إن رجليا منملة طول الوقت، وشكلها مش هتخف، بس أنا خلاص اتعودت”.