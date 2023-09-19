عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 27 رحلة دولية قادمة من أوروبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، ما مجموعه 27 رحلة طيران دولية قادمة من أوروبا، وذلك ضمن إجمالي 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، ابتداءً من السبت الماضي وحتى يوم الجمعة المقبل.

وتمضي السلطات المعنية في مطار مرسى علم في تسهيل إجراءات الوصول للوافدين من عدة دول متنوعة، مع اتخاذ إجراءات احترازية وأمنية مشددة، خاصة بالنسبة للقادمين من دول أوروبية متعددة، ومن ثم يتم نقل هؤلاء الوافدين إلى مجموعة متنوعة من الفنادق؛ للاستمتاع بعطلاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتشير الجداول اليومية لوصول الرحلات، إلى أنها قادمة من عدة دول مختلفة، حيث تشمل 4 رحلات من إيطاليا، و3 رحلات من ألمانيا، و6 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلة داخلية، و9 رحلات من بولندا، ورحلة من مطارات كل من سويسرا، وبلجيكا، وهولندا، ولكسمبورج.

جدير بالذكر، أن مطار مرسى علم الدولي سيستقبل إجمالي 133 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية خلال هذا الأسبوع، وذلك من 11 دولة مختلفة حول العالم، وتحديدا من التشيك وإيطاليا وبولندا وغيرها؛ مما يعكس استمرار نشاط المطار واستعداده لاستقبال السياح من مختلف أنحاء العالم.

اتخاذ إجراءات احترازية إحترازية البحر الأحمر بلجيكا وهولندا اجراءات احترازية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل قرار الحكومة

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

صدمة مدوية | أوسوريو يستقر على استبعاد نجم الزمالك من المباريات القادمة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

ترشيحاتنا

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد تطبيق قرار الحكومة

الصحف تبرز مباحثات السيسي وبن زايد لتعزيز التضامن العربي وتسوية أزمات المنطقة

ما هي السبع آيات لجلب الرزق؟.. 10 أسرار لا يعرفها كثيرون

أخبار العالم | سامح شكري يعزي المغرب وليبيا .. زلزال يضرب جزيرة كريت .. اشتباك بين الجيش السوداني وميليشيا في بورتسودان

أزمة وعقوبة وإنذارات تحرم الأهلي من ثلاثي مهم في مواجهة المصري.. اليوم

الإسماعيلي يواجه زد في أولى مبارياته بالدوري الممتاز.. عصر اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة سقوط حافلة هندية بالركاب في حفرة مخيفة | شاهد

بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

قطرات الأنف تدمر الذاكرة والتركيز في هذه الحالة.. احترس منها

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ