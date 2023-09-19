مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 27 رحلة دولية قادمة من أوروبا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، ما مجموعه 27 رحلة طيران دولية قادمة من أوروبا، وذلك ضمن إجمالي 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، ابتداءً من السبت الماضي وحتى يوم الجمعة المقبل.

وتمضي السلطات المعنية في مطار مرسى علم في تسهيل إجراءات الوصول للوافدين من عدة دول متنوعة، مع اتخاذ إجراءات احترازية وأمنية مشددة، خاصة بالنسبة للقادمين من دول أوروبية متعددة، ومن ثم يتم نقل هؤلاء الوافدين إلى مجموعة متنوعة من الفنادق؛ للاستمتاع بعطلاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتشير الجداول اليومية لوصول الرحلات، إلى أنها قادمة من عدة دول مختلفة، حيث تشمل 4 رحلات من إيطاليا، و3 رحلات من ألمانيا، و6 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلة داخلية، و9 رحلات من بولندا، ورحلة من مطارات كل من سويسرا، وبلجيكا، وهولندا، ولكسمبورج.

جدير بالذكر، أن مطار مرسى علم الدولي سيستقبل إجمالي 133 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية خلال هذا الأسبوع، وذلك من 11 دولة مختلفة حول العالم، وتحديدا من التشيك وإيطاليا وبولندا وغيرها؛ مما يعكس استمرار نشاط المطار واستعداده لاستقبال السياح من مختلف أنحاء العالم.