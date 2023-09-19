تراجع كبير عالميا.. الذهب يخسر 2.5 دولار في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات مستهل تداولات اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، على المستوى العالمي، وخسرت نحو 2.5 دولار في المعاملات الفورية.

وبحسب تقرير منذ قليل عبر وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فأنه بحلول الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت الإمارات، تراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.13% أو ما يعادل 257 دولارا ليصل إلى 1931.17 دولار للأونصة.

وهبطت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.05% أو ما يعادل 0.9 دولار لتصل إلى 1952.6 دولار للأونصة.

الذهب في مصر

ويهتم المقبلون على الشراء بالتعرف على سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء، 2,526 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء، 2,210 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء، من عيار 18: 1,894 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء، عيار 14 للشراء: 1,473 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء، عيار 24 للبيع: 17,520 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

كما يهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، وتضاف عند الشراء فقط ، وتكون كبيرة في حال شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالذهب المستعمل.

ولحساب سعر المصنعية؛ يتم إضافة نحو بين 6-10% من سعر الجرام، أو تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 20 إلى 25 جنيها.