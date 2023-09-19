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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلاح الجو العراقي يدك أوكار داعش الإرهابية.. تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

أفادت خلية الإعلام الأمني بأن طائرات الـ f16 دكت اوكارا للارهابيين في وادي زغيتون حيث حققت اصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين.

ووفق البيان الصادر عن الإعلام الأمني العراقي ؛ فأن الضربات الماحقة لصقور الجو تلاحق اوكار الارهاب وعناصره العفنة حيث تواصل القوات الجوية العراقية  تعقب فلول الإرهاب المنهزمة في كل مكان من التراب الوطني  سعيا لاجتثاثه واستئصاله من ارض العراق الطيبة.

وبينت خلية الإعلام الأمني قائلة : ميدانيا حقق صقور القوة الجوية من ابطال الـ f16 ضربة ناجحة ضد اوكار العدو الداعشي اليوم في وادي زغيتون / قاطع عمليات كركوك وفقا لمعلومات دقيقة ومتابعة حثيثة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق والتعاون  وبتخطيط  من خلية الاستهداف / قيادة العمليات المشتركة وقد حققت الضربة الجوية اصابات بالغة باوكار العدو في وادي زغيتون .

واتمت للخلية بيانها : ان ضربات صقور الجو الابطال مستمرة على رؤوس شذاذ الافاق وقواتنا البطلة تترجم كل يوم بسالتها وشجاعتها وخططها الناجحة في الميدان عبر خسائر العدو المتواصلة وانتصاراتها المستمرة في مختلف قواطع المسوؤلية .
 

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