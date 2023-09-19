الجيش العراقي يكشف تفاصيل الهجوم على مطار عربت العسكري

كشف الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول تفاصيل الهجوم علي مطار عربت العسكري حيث صرح قائلا : في تمام الساعة ١٧:٠٠ من أمس الاثنين ، قامت طائرة مسيرة بدخول الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصف مطار (عربت) في محافظة السليمانية في اقليم كردستان العراق، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال: إن هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق، وأمنه وسلامة أراضيه، ويمثل إخلالا وتهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم، وخرقا لأحكام القانون الدولي، وانتهاكا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف: أن هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، و تهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وامنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه.

وأتم قائلا : يحتفظ العراق بحقه بوضع حد لهذه الخروقات.