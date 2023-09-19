بدون تصريح.. ضبط 3 آلاف كتاب تعليمي خارجي داخل مطبعة بالقاهرة

ضبط رجال أمن القاهرة 3 آلاف نسخة كتاب خارجى لمراحل تعليمية مختلفة بدون تصريح داخل مطبعة بمدينة نصر وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط صاحب مطبعه كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بطباعة وببيع كتب خارجية خاصة بمراحل تعليمية مختلفة غير مصرح بتداولها بالمخالفة للقانون ، وعثر بداخل المطبعة على 3 آلاف نسخة كتاب خارجى لمراحل تعليمية مختلفة ووحدة كمبيوتر.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.