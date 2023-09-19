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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

حالة الطقس
حالة الطقس

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، خاصة بعد توقعات بانخفاض كبير فى درجات الحرارة يعكس انتهاء فترة الصيف.

طقس بارد يضرب البلاد


ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة حالة انخفاض في درجات الحرارة، وتحسن نسبي في الأجواء، الأمر الذي يعكس انتهاء فصل الصيف فلكيا، خلال ساعات؛ ليبدأ فصل الخريف يوم 21 سبتمبر.

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الأرصاد تبشر بأحوال الطقس.. وتكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم

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حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

سقوط أمطار خفيفة


وتشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي تعمل على تلطيف الأجواء.

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

وانتهت العاصفة دانيال بسلام وتأثيرها بشكل خفيف علي مصر من خلال أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد والقاهرة الكبري، فيما كان تأثيرها كارثيا على ليبيا حيث خلفت  الكثير من الضحايا والمصابين.

ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، هذا بالإضافة إلى شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتتمثل الظاهرة الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة، نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

عاصفة التنين

تشير بعض التوقعات إلي عودة عاصفة التنين خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد مع بداية فصل الخريف، بعد فاصل يبعد 4 سنوات عن حدوثها للمرة الأولى في أكتوبر 2019.

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عودة ارتفاع درجات الحرارة.. موجة حر شديدة تضرب اليابان

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القاهرة 34.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18_9_ 2023

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

 

القاهرة 32 24
العاصمة الإدارية 33 23
6 أكتوبر 33 24
بنهــــا 32 23
دمنهور 31 24
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 32 23
الزقازيق 33 24
شبين الكوم 32 23
طنطا 32 24
دمياط 30 24
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 33 23
السويس 32 23
العريش 31 22
رفح 30 22
رأس سدر 33 25
نخل 33 16
كاترين 30 15
الطور 33 23
طابا 33 25
شرم الشيخ 38 27
الإسكندرية 30 24
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 29 22
السلوم 29 20
سيوة 33 20
رأس غارب 35 25
الغردقة 37 26
سفاجا 37 26
مرسى علم 36 27
شلاتين 36 26
حلايب 32 28

دانيال آثار العاصفة دانيال أقوى عاصفة ترابية عاصفة التنين أجواء الطقس درجات الحرارة

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