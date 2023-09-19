غرقوا بمعركة ميدواي.. لقطات مذهلة لأول مسح مرئي لحطام سفن يابانية شهيرة

أظهرت لقطات مذهلة وجديدة أول مسح مرئي لحطام سفن يابانية شهيرة أغرقتها المقاتلات الأمريكية عام 1942 خلال معركة ميدواي أثناء الحرب العالمية الثانية.

أجري المسح المرئي منظمة “Ocean Exploration Trust” على بعد مئات الأميال من جزيرة ميدواي المرجانية، في منتصف الطريق تقريبا بين الولايات المتحدة واليابان.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، ركز الفريق على سفينة أكاجي التابعة للبحرية الإمبراطورية اليابانية، حيث تم مسح الحطام لمدة 14 ساعة على عمق آلاف الأقدام تحت المحيط الهادئ.

إضافة إلى سفينة “أكاجي” التي تم العثور عليها لأول مرة في عام 2019، أجرى الفريق أيضا أول عمليات مسح شاملة للسفينة “كاجا" التابعة للبحرية الإمبراطورية اليابانية والسفينة ”يو إس إس يوركتاون".

اكتشفت السفينة ”يو إس إس يوركتاون" قبل 25 عاما في مايو 1998 خلال رحلة استكشافية مشتركة بين البحرية الأمريكية وجمعية ناشيونال جيوغرافيك بقيادة روبرت بالارد، مؤسس صندوق استكشاف المحيطات، بالتعاون مع البحرية.

واستخدم الباحثون المركبات التي يتم التحكم فيها عن بعد لالتقاط صور لحطام السفن، حيث ضمت المهمة أكثر من 100 خبير من مختلف البلدان "ساعدوا في توجيه المهمة وتقديم تفسيرات قيمة في الوقت الفعلي خلال المسوحات".

لقطات مذهلة لأول مسح مرئي لحطام سفن يابانية شهيرة

سفن يابانية

وأجرى فريق البعثة أيضا مسوحات بصرية لحطام السفن خلال ثلاث عمليات نشر على أعماق تتجاوز 16700 قدم، وهي أعمق عملية غوص يتم تشغيلها عن بعد على الإطلاق بواسطة سفينة الاستكشاف (E/V) Nautilus.

وقال دانييل واجنر، كبير العلماء في “Ocean Exploration Trust”: "خلال أكثر من 43 ساعة في العمق، تجولنا بشكل منهجي حول حطام السفن التاريخية، وسلطنا الضوء على العديد من الميزات بتفصيل كبير، بما في ذلك تسليحهم ومعركتهم والأضرار المرتبطة بالغرق".

وأضاف فاجنر أن "العديد من المدافع المضادة للطائرات كانت لا تزال موجهة نحو الأعلى، مما يوفر أدلة حول اللحظات الأخيرة على هذه السفن الشهيرة".

وانتهت كل غطسة باحتفالات مؤثرة لتكريم أولئك الذين فقدوا حياتهم في معركة ميدواي.

ولا تزال حاملتا الطائرات اليابانيتان الأخريان - سوريو وهيريو - والطراد الياباني ميكوما في عداد المفقودين.

وقال فرانك طومسون، وهو مؤرخ في قيادة التاريخ والتراث البحري في واشنطن العاصمة، والذي كان على متن السفينة بيتريل: "لقد قرأنا عن المعارك، ونعرف ما حدث، لكن عندما ترى هذه الحطام في قاع المحيط وكل شيء، ستشعر نوعا ما بالثمن الحقيقي للحرب".

وتابع طومسون: “انت ترى الضرر الذي أحدثته هذه الأشياء، ومن المتواضع مشاهدة بعض مقاطع الفيديو لهذه السفن لأنها مقابر حرب، كانت خسارة كاجا وثلاث حاملات طائرات IJN أخرى في ميدواي بمثابة نكسة حاسمة لليابان، وساهمت بشكل كبير في هزيمة اليابان النهائية”.

معركة ميدواي

معركة ميدواي



وقعت معركة عام 1942 بعد ستة أشهر من الهجوم الياباني المفاجئ على بيرل هاربور بعد أن تمكن مفككو الشفرات البحرية من فك الشيفرة اليابانية المعقدة للكشف عن خطة لنصب كمين للقوات الأمريكية.

خطط اليابانيون لاحتلال ميدواي، وهي جزيرة مرجانية استراتيجية تسيطر عليها الولايات المتحدة وتقع على بعد 1300 ميل شمال غرب بيرل هاربور، وتدمير ما تبقى من أسطول المحيط الهادئ.

وعندما بدأت الطائرات اليابانية في قصف ميدواي، قامت طائرات الطوربيد والقاذفات الأمريكية بهجوم مضاد على شكل موجات، فقصفت وأغرقت أربع حاملات طائرات يابانية في الرابع من يونيو.

استمر القتال لمدة ثلاثة أيام أخرى ثم انتصرت الولايات المتحدة.



