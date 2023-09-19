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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة : وضع خطة مدروسة للحصول على أعلى جودة للمحاصيل

الزراعة
الزراعة

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة بها مراكز بحثية وخبراء مميزين، لوضع خطة مدروسة من أجل تنفيذها على أرض الواقع للحصول على أعلى المحاصيل الزراعية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مداخلة على القناة الثانية، أن الأراضي المصرية، لديها القدرة على الزراعة أكثر من مرة في العام، وأن هذا من الأشياء المميزة.

ولفت إلي أن كل منطقة يتم تحديد المحاصيل المناسبة لها، وأنه يتم تحديد المناطق لتوفير المحاصيل المطلوب لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أن المساحة المنزرعة وصلت لـ 10 ملايين فدان، ولكن بالتركيبة المحصولية التي تقوم بها الوزارة، فأن الإنتاج يكون لـ 17 مليون فدان.

وأشار إلي أن الدولة تولى اهتمام كبيرة بالفلاح المصري، وأن هناك تحفيز لزراعة المحاصيل المستهدفة.

محمد القرش وزارة الزراعة الزراعة استصلاح الاراضى المحاصيل الزراعية

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