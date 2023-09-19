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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات للتجديد لعدد من الوظائف

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماع لجنة القيادات للتجديد لشغل بعض الوظائف بدرجة مدير عام تشمل الإدارة العامة للتعليم الفني، إدارة شرق المحلة التعليمية، الإدارة العامة للخدمات الزراعية وذلك لمتابعة أدائهم خلال فترة توليهم تلك الوظائف.

 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، مشيرا إلى حرص المحافظة على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، لافتا إلى الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومي.

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جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني لمحافظة الغربية، الأستاذ صابر صلاح مدير مديرية التنظيم والإدارة بالغربية، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري.

الوظائف القيادية تابع ه إن تنفي تطبيقا بجامعة المستشار القانوني إلى الشفافية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الرسم

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