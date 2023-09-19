أردوغان: علاقتنا مع مصر تنمو باستمرار بفضل دعم المصالح المشتركة بين البلدين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن علاقة تركيا بـ مصر شابها بعض التوتر في وقت ما، ولكن نعمل الآن على تعميقها.

وأضاف الرئيس التركي خلال كلمته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة لـ الأمم المتحدة، أن علاقتنا مع مصر في تنام مستمر بفضل دعم المصالح المشتركة بين البلدين.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة قادة مجموعة العشرين، في نيودلهي، حيث أكد خلال المحادثات أهمية تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين.

ومن جانبه، قال أردوغان للصحفيين لدى عودته من اجتماعات قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، إن الرئيس السيسي دعاه لزيارة القاهرة، مضيفاً أنه وجه إلى السيسي دعوة مماثلة، لكن الرئيس التركي لم يذكر موعداً محتملاً لتبادل الزيارات، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وتابع أردوغان: "هم قاموا بدعوتنا إلى مصر ونحن قلنا لهم ننتظركم في تركيا والوزراء المعنيون ورؤساء الاستخبارات سيعملون على تنظيم موعد الزيارة"، مشددا: "سنعمل على مضاعفة حجم تجارتنا مع مصر وإحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى".