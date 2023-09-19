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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من أردوغان بشأن الحرب في أوكرانيا

الرئيس التركي
الرئيس التركي

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأنه من المرجح استمرار النزاع في أوكرانيا لفترة طويلة وأن الحرب لن تنتهي قريبا.


ووفقا ل "روسيا اليوم"، قال أردوغان، في مقابلة مع قناة PBS التلفزيونية الأمريكية: "لكي أكون صريحا وواضحا، من الواضح جدا أن هذه الحرب ستستمر لفترة طويلة ولن تنتهي قريبا".

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يؤيد إنهاء النزاع بأسرع وقت ممكن، ويريد أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن... هذا ما قاله لي، وأنا أصدّقه".

وقد أعرب الرئيس الروسي مرارا وتكرارا عن استعداد موسكو للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في أوكرانيا؛ بينما ترفض أوكرانيا أي حلول لا تلبي شروطها.

ونددت موسكو في أكثر من مناسبة بتزويد الدول الغربية  كييف بمختلف الأسلحة، وحذرت من أن ذلك لن يؤدي إلى إطلاق المفاوضات وسيتسبب بمزيد من الدمار لأوكرانيا.

ويجتمع قادة العالم في الأمم المتحدة في اليوم الأول من أسبوع المناقشات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة، وسيكون الرئيس التركي من بين المتحدثين في المناقشة العامة الـ 78 في نيويورك اليوم الثلاثاء.

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