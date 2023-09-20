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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية ضمان دخول الجنة وتحقيق تقوى الله.. اعرف الطريق والزمه

صلاة النوافل
صلاة النوافل

كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن كيفية ضمان دخول الجنة وما هو الطريق إليها.

كيفية ضمان دخول الجنة

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، إن سيدنا أبو بكر الصديق، قال (لا أضمن مكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الجنة) فالضامن هو الله عزوجل.

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وأضاف، أن دخول الجنة بأمر الله، وليس بأمر أحد، والنبي قال حديث مهم جدا، في هذه المسألة، فقال (لن يدخل أحدا عمله الجنة، قالوا، ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة).

وأشار إلى أن المسلم كي يفوز برحمة الله، عليه أن يتقي الله، فالتقوى كما قال سيدنا علي بن أبي طالب هي (الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل) كذلك المحافظة على الفرائض من الصلاة والصيام والزكاة والحج في حالة الاستطاعة.

كيفية تقوى الله

وأوضح، أنه من أجل الوصول للتقوى، هو الإكثار من النوافل، فيقول الله في الحديث القدسى (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشئ أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئ سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه).

وذكر أن هذا هو السبيل لدخول الجنة، كما أن دخولها ليس بيد أحد من العباد، فهو بيد الله عزوجل ورحمته على عباده.

 

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