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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استوعب الدرس.. نجم الأهلي السابق يعلق على فوز كولر برباعية أمام المصري

صدى البلد

أكد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر استوعب الدرس جيدًا من خسارة كأس السوبر الإفريقي، مشيرا إلى أن مشاركة أحمد نبيل كوكا كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة له في وسط ملعب الفريق أمام المصري.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc الفضائية: "كان هناك إيجابيات كبيرة لمشاركة كوكا في التغطية على ديانج وامام عاشور، وكذلك جبهة علي معلول حال تقدمه للهجوم، والأهلي سيطر على وسط الملعب في الشوط الثاني بعد خروج أمادو باه وطرد باهر المحمدي".

وأضاف: "أمادو لاعب المصري حصل على بطاقة صفراء في التحام مع رضا سليم بعد 13 دقيقة، وذكاء كولر كانت في الضغط على مراحل والتقدم الهجومي على فترات من جانب معلول في الشوط الأول".

وواصل: "في الشوط الثاني قام كولر بسحب موديست، والاعتماد على طاهر كرأس حربة وهمي، ونقطة ايجابية مشاركة مروان عطية وظهر بمستوى جيد، وكان هناك لامركزية في أداء معظم اللاعبين خلال الشوط الثاني".

نجم الأهلي السابق يعلق على أداء رضا سليم أمام المصري

وأكمل: "رضا سليم قدم أداء جيد ولولا تسجيل تاو هدفين، كان سيحصل على جائزة رجل المباراة، وإمام عاشور لاعب من أصحاب الشخصية داخل الملعب وصنع هدفين لـ رضا سليم وتاو".

وتابع: "إمام عاشور مستواه سيتطور، وسط ضغوط كبيرة يتعرض لها في الفترة الأخيرة، وهناك حالة جيدة بين اللاعبين ظهرت في الفرحة بعودة كريم فؤاد وتسجيله هدفا للاهلي في المصري".

وزاد: "ديانج لو أجاد نهاية الهجمة بشكل جيد، والتسديد من الخارج بشكل جيد، كان سيحترف أوروبيا بسهولة، ولا يوجد هناك لاعب رقم 1 بالنسبة لـ كولر، الأهم هو من سيؤدي المطلوب منه في المستطيل الأخضر".

وأكد: "موديست لازال في حاجة لوقت للتأقلم مع اللاعبين، ولم يتلقى كرات عرضية جيدة، خلال فترة لعبه في مباراة الأهلي ضد المصري، لكن لاعب جيد خلال فترة وجوده في ألمانيا والأهلي في حاجة له ولازال لديه الكثير".

وتابع: "المصري دفع بـ5 صفقات جديدة أمام الأهلي وهم امادو باه باهر وميدو جابر وسمير فكري ومحمود حمادة، وبعيدا عن الانسجام فأين امكانيات اللاعبين، كل لاعب يلعب السهل للظهور بشكل أفضل، ومحمود حمادة لم يظهر بشكل طيب".

وأكد: "أحمد عيد لو كان شارك مع المصري أمام الأهلي كان سيظهر بشكل جيد خصوصا بعد تراجع مستوى كريم العراقي في الشوط الثاني".

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