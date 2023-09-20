مصرع شاب واصابة 10 آخرين فى حادث تصادم بالدقهلية

لقى شاب مصرعه وأصيب ١٠ اخرين إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص وملاكى على طريق ميت محسن - بهيدة بالدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، من مركز شرطة ميت غمر، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي على طريق ميت محسن- كفر بهيدة بميت غمر.

انتقل ضباط مباحث المركز الى مكان الحادث، وتبين مصرع قائد السيارة ملاكي ويدعى ايهاب حمادة رمزى ٢٥ عاما، حيث اصطدمت سيارته والميكروباص وأسفر عن مصرعه وإصابة ١٠ اخرين بكدمات وكسور.

كما تبين أن المصابين كانوا يستقلون الميكروباص لأداء عدد منهم العمرة حيث كانوا قادمين من السنبلاوين.

تم نقل المتوفى والمصابين الى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.