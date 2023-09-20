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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيدا لرصفه.. محافظ الغربية يتابع كشط الأسفلت القديم بشارع الجيش بمدينة قطور

أعمال رصف الغربية
أعمال رصف الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استكمال خطة الرصف والتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة لافتا إلى بدء كشط طبقة الأسفلت القديمة بشارع الجيش بمدينة قطور وتسوية الشارع تمهيدا لرصفه وذلك تنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية باستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م .

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ويتم كشط طبقة الأسفلت القديمة من شارع الجيش بمدينة قطور بداية من حديقة الطفل وحتى المستشفى العام بطول ١,٥ كيلو وعرض ٢٥ متر ، لإزالة الأسفلت التالف من الشارع تمهيدا لفرد أسفلت جديد حتى لا يعلو المنسوب.

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وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة، مؤكدا أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين.

وشدد على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي السيولة المرورية الشوارع الرئيسية والفرعية الشوارع الرئيسية الشوارع والميادين

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