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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة النواب: قرارات الرئيس لدعم المواطنين تاريخية وضربة قاصمة لكارهي الوطن

النائبة نورا علي،
النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب

ثمنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، قرارات الرئيس السيسي بشأن دعم المصريين، مؤكدة أنها ضربة قاصمة لكارهي الوطن والمتربصين به.

وأشارت نورا على فى بيان صحفى لها إلى أن الدولة المصرية تنحاز دومًا لمواطنيها وحريصة على دعمهم بشتى الطرق، ولم تتركهم فريسة للغلاء وزيادة الأعباء، مشيرة إلى الرئيس السيسي رئيس بحجم أحلام وطموحات المصريين.

وشددت نورا علي، على ضرورة تعزيز قرارات الرئيس بمزيد من تشديد الرقابة على الأسواق والمواجهة الحاسمة لمحتكري السلع لكل يشعر المواطن بمزيد من الإيجابيات التي تدفعه لمزيد من العمل.

وتابعت: "كما ستخلق هذه القرارات حالة من المناخ العام المليء بالتفاؤل المفعم بالأمل والتحدي لدى المصريين ليتوجوا جهدهم على مدار السنوات الماضية".

الرئيس السيسي الدولة المصرية زيادة الأعباء محتكري السلع الاسواق

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