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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بعد اختبارات السعودية.. أصوات مصرية في مسابقة الشارقة

صدى البلد

تتواصل اليوم، الأربعاء، اختبارات الأداء في مصر لاختيار أبرز الأصوات التي ستمثل بلادها في النسخة الـ15 للبرنامج الأشهر الذي تنتجه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بعد التصفيات الناجحة لمنشد الشارقة في كل من المملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان، والأردن.

ودعا برنامج منشد الشارقة الموهوبين من مصر والمقيمين فيها إلى التقدم لاختبارات الأداء التي يحتضنها مركز التعليم العالي في الجزيرة بالزمالك في 20 سبتمبر، وذلك بين 8 صباحا و8 مساء.

ويشرف على هذه الاختبارات لجنة التحكيم المكونة من المنشدين محمود هلال وأسامة علام.

وتميزت اختبارات الأداء في النسخ السابقة لمنشد الشارقة في مصر بالإقبال الكبير، الأمر الذي يعكس مكانة واهتمام المصريين الكبير بهذا الفن.

وتحمل مصر لقب النسخة الرابعة عشرة التي توج بها المنشد الرائع يحيى نادي الذي أضاف لبلاده اللقب الثالث بعد مواطنيه محمود هلال، بطل النسخة التاسعة، ومحمد طارق، بطل النسخة 12.

وتقترب مرحلة التصفيات من نهايتها، حيث تقام لاحقا اختبارات الأداء في المغرب والشارقة في 23 سبتمبر الجاري.

برنامج منشد الشارقة مسابقة الشارقة

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