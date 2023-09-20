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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض متوقع .. واردات الصين من المأكولات البحرية اليابانية تتراجع 76%

المأكولات البحرية
المأكولات البحرية اليابانية

انخفضت واردات الصين من المأكولات البحرية اليابانية 67.6% في أغسطس الماضي، وفقا لهيئة الجمارك الصينية. 

وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية في اليابان، إن الصين كانت أكبر مستورد للمأكولات البحرية اليابانية في العالم.

استوردت أكبر اقتصاد في آسيا 84.4 مليار ين (571 مليون دولار؛ 461 مليون جنيه إسترليني) من المأكولات البحرية من جارتها العام الماضي.وجاء هذا الانخفاض الحاد مع بدء اليابان في إطلاق المياه النووية في المحيط. حسبما ذكرت شبكة "بي بي سي".

ومنذ تسونامي عام 2011 الذي ألحق أضرارا بالغة بمحطة فوكوشيما النووية، تراكم هناك أكثر من مليون طن من مياه النفايات المعالجة.والتي بدأت اليابان في ضخها في 24 أغسطس، في عملية ستستغرق 30 عاما لإتمامها. وفي أعقاب التصريف، قالت الصين إنها ستحظر جميع واردات المأكولات البحرية من جارتها. حسبما ذكرت صحيفة "ذا جارديان".

وأعربت جمعيات صناعة الصيد في اليابان والمنطقة على نطاق أوسع عن قلقها حول تأثير هذا الإطلاق على سبل عيشهم. وقد جاء حظر استيراد الصين رغم قول اليابان إن الماء آمن. كما وافقت وكالة الأمم المتحدة للطاقة الذرية على هذه الخطة.وأكدت طوكيو أيضًا أن إطلاقات مماثلة لمياه النفايات شائعة من محطات نووية أخرى في الصين وفرنسا.وتقدمت الحكومة اليابانية بتقارير دورية تظهر أن الماء بالقرب من فوكوشيما ليست مشعة.

وردا على العقوبات الصينية، حذرت طوكيو أيضا مواطنيها الذين يزورون الصين من اتخاذ احتياطات وتجنب التحدث باللغة اليابانية بصوت عال في الأماكن العامة. ووعدت الحكومة اليابانية بتقديم مساعدة مالية لقطاع الصيد، في حين قالت شركة تشغيل محطة فوكوشيما، "تيبكو"، إنها مستعدة لتعويض الشركات المحلية المتضررة من هذا الإطلاق.

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