ملابس شتوية.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

نشرت الفنانة درة، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت درة، مرتدية جيب أنيقة باللون الاسود، ونسقت معها بلوفر بسيط باللون الأسود واللبني ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وأكملت درة، إطلالتها مرتديه بوت طويلا باللون الأسود والبني مع حقيبة سوداء لإكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت درة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت درة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

وإليكم صور درة